CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tunceli'de

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in açıklamalarına ilişkin "İyi ki CHP var, CHP varsa herkes için var.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in açıklamalarına ilişkin "İyi ki CHP var, CHP varsa herkes için var. En çok da Sadi Güven'i görevine davet etmek için var, ama her şeye rağmen 50 bin seçmenin kaydının dondurulması, verdiğimiz mücadelenin önemini gösteriyor. Takip etmeye, araştırmaya, tespit etmeye, tespitlerimizin de takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.



Özgür Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski CHP Milletvekili Kamer Genç'in vefatının 3. yılı nedeniyle Tunceli'ye geldiğini belirterek, Genç'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde göstereceğimiz tüm adaylar için Milli İstihbarat Teşkilatının, jandarma istihbaratın ve polis istihbaratın bütün belgeleri önümüze geliyor, ince eleyip sık dokuyoruz" dediğini aktaran Özel, "İnce eleyip sık dokumakta bir beis yok. Geçen sefer de çok ince eleyip sık dokudu, dünya kadarı da FETÖ'cü çıktı. Ama burada esas sorun Cumhurbaşkanının parti devleti ya da devlet partisi itirafıdır. İşte şimdi tek adam eleştirileri, işte şimdi ülkeyi bir diktatörlüğe çevirdiği eleştirileri konusunda suçüstü yakalanmıştır." ifadesini kullandı.



Özel, demokrasilerde devletin, devletin işlerini yaptığını, partinin işlerini yapmadığını kaydederek, maaşını devletten alan memurun AK Parti için çalıştığını savundu.



Erdoğan'a da eleştirilerde bulunan Özel, ülkenin tek adam rejimiyle yönetildiğini ileri sürdü.



Kamer Genç'in hayatı boyunca anayasaya bağlılık vurgusu yaptığını hatırlatan Özel, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasına da değindi.



Meclis Başkanı Yıldırım'a istifa çağrısı



Özel, Yıldırım'ın görevinden istifa etmesi gerektiğini belirterek, Yıldırım'ın anayasayı çiğnediğini kaydetti.



Yıldırım'a istifa çağrısında bulunan Özel, "Ey Meclis Başkanı aklını başına topla, derhal istifa et. O koltukta seni oturtmazlar. İstanbullular, anayasayı çiğneyen bir adamın seçimde dönüp yüzüne bile bakmayacak. Anayasaya saygısı olmayanın kente saygısı olmaz, vatandaşa saygısı olmaz. Bugün herkesin gözü önünde anayasayı çiğneyen, yarın İstanbul'da ihaleleri nasıl şeffaf şekilde yapacak, nasıl vatandaşa eşit hizmet üretecek. Anayasaya uymayan yasalara, yönetmeliklere nasıl uyacak. Meclis Başkanı Yıldırım, Tunceli'den, Nazımiye'den sana sesleniyoruz, anayasaya uy, istifa et." diye konuştu.



Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Buradan Binali Bey'e bir hatırlatma yapalım. Hep şunu söylüyordu 'daha önce örneği yok.' Araştırdık örnek de var Binali Bey. Madem örnek istiyordun bir tane de örnek. Yıl 1970 Ferruh Bozbeyli Meclis Başkanı. Kendisi aynı senin gibi ama partisinde genel başkanlık yarışına girecek, anayasanın maddesi aynen o gün de var ve diyor ki 'anayasa benim meclis içinde ve dışında siyasi faaliyet yapmamı, partimin toplantılarına katılmamı yasakladığı için Adalet Partisinin Genel Başkan Adayı olacağım için' diyor ve partisinden istifa ediyor. Meclis başkanlığında örneği yok diyordu, örnek de çıktı Binali Bey. Örnek de tamam olduğuna göre, sıra istifa dilekçesini imzalamaya geldi."



YSK Başkanı Güven'e eleştiri



YSK Başkanı Sadi Güven'in "50 bin kişinin seçmen kaydını dondurduk" şeklindeki açıklamalarına da değinen Özel, "YSK Başkanı Güven, CHP'nin bu çabaları olmasa, 185 yaşındaki ninelerin 168 yaşındaki dedelerin sandığa gideceğini düşünecek kadar iyi niyetli, saf, her şeyi kabul eden adam. Böyle bir adamın YSK'nin başında ne işi var diye düşünüyor insan." dedi.



CHP'nin her fırsatta YSK'yi görevine davet ettiğini ifade eden Özel, "Bugün diyor ki 100 tane 100 yaşından büyük seçmenin kaydını dondurduk. Günaydın Sadi Güven. İyi ki CHP var, CHP varsa herkes için var. En çok da Sadi Güven'i görevine davet etmek için var ama her şeye rağmen 50 bin seçmenin kaydının dondurulması, verdiğimiz mücadelenin önemini gösteriyor. Takip etmeye, araştırmaya, tespit etmeye, tespitlerimizin de takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan Bakan Soylu'ya Cevap Geldi

Oyuncu Meltem Cumbul, Şişli'den Aday Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı

31 Mart Seçimleri İçin Aday Gösterilmeyen AK Parti'li Belediye Başkanı, Partisinden İstifa Etti

Optimar Araştırma, Türkiye Genelinde Yaptığı Seçim Anketinin Sonuçlarını Yayınladı