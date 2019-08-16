CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AFAD gönüllüsü oldu
1 saat önce
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "AFAD afet anında gerektiği gibi desteklenmeli. Bunun için gönüllüler var. Ben de bugün AFAD gönüllüsü olarak kendimi yazdırıyorum.
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "AFAD
afet anında gerektiği gibi desteklenmeli. Bunun için gönüllüler var. Ben de bugün AFAD gönüllüsü olarak kendimi yazdırıyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:37
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