Son Dakika Haberleri: CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AFAD gönüllüsü oldu
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CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AFAD gönüllüsü oldu

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "AFAD afet anında gerektiği gibi desteklenmeli. Bunun için gönüllüler var. Ben de bugün AFAD gönüllüsü olarak kendimi yazdırıyorum.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AFAD gönüllüsü oldu, System.String[]
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "AFAD afet anında gerektiği gibi desteklenmeli. Bunun için gönüllüler var. Ben de bugün AFAD gönüllüsü olarak kendimi yazdırıyorum." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi, AFAD, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:37 
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