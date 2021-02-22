CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşımı kınadı - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımı kınadı.

Özkoç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu, toplumsal bir konuda yapılan empatiden uzak, ötekileştirici siyasetin ve bir kadının namusuna dil uzatılmasının son derece yanlış iki örneğini gördüklerini belirtti.

Toplumsal sorunun etik çerçevede tartışılmasını temenni eden Özkoç, "Özlem Zengin'e yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.