CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Anayasa Mahkemesine başvurmamızın temel nedeni; infaz yasasının bizim öngördüğümüz adalet, eşitlik koşullarını, toplumsal açıdan kavrayıcı koşulları içermemesidir.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Anayasa Mahkemesine başvurmamızın temel nedeni; infaz yasasının bizim öngördüğümüz adalet, eşitlik koşullarını, toplumsal açıdan kavrayıcı koşulları içermemesidir." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnfaz düzenlemesiyle ilgili yasayı, Anayasa Mahkemesine götüreceklerini ifade eden Özkoç, "Anayasa Mahkemesine başvurmamızın temel nedeni; infaz yasasının bizim öngördüğümüz adalet, eşitlik koşullarını, toplumsal açıdan kavrayıcı koşulları içermemiş olmasıdır. Anayasa Mahkemesinin sağlıklı karar alabilmesi için Meclis tutanaklarına bakması gerekir. Anayasa Mahkemesinin, burada konuşulanlara baktıktan sonra bu infaz yasasındaki rezaleti bir hakkaniyet, adalet ölçüsü içerisinde değerlendirmesi gerekir." diye konuştu.

Özkoç, "Adamı gasbedeni, yaralayanı dışarı çıkarıyorsunuz, elinde kalem olanı içeride tutuyorsunuz", "Topluma karşı olan suçları affediyorsunuz ama iktidara karşı olan suçu affetmiyorsunuz" dediklerini anımsatarak, yasadaki "terör" tanımına işaret etti. Özkoç, "Bu terör tanımıyla herkes suçlu. Siz suçlusunuz, siyasetçi, konuşan insan, akademisyen suçlu. 'Bu toplumun esas dinamikleri, gazetecilerdir, akademisyenlerdir, konuşanlardır, yazarlardır, çizerlerdir, sivil toplum örgütleridir, meslek odalarıdır yani demokrasiyi ayakta tutan ögeler bunlardır' diyoruz. Onları, cezaevinde tutup da onların tam karşısında olan, toplumun vicdanını kanatacak şekilde suç işlemiş olanları dışarı çıkarmayı eğer uygun görüyorsanız, bu adaletli bir yasa değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Şov yapıyorlar"

Koronavirüs vakalarının ve ölümlerin her gün arttığını ifade eden Özkoç, Türkiye'de vaka sayısının, anlatılanın ve açıklananın çok üstünde olduğunu savundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu'nun "Kendimizin tıbbi ekipman ihtiyacı olmasına rağmen İngiltere, İtalya ve İspanya gibi önemli müttefiklerimizin de aralarında bulunduğu 34 ülkeye yardım elimizi uzattık" dediğini belirten Özkoç, "Madem ihtiyacınız var, siz neden bunu milletimizin ihtiyacı varken başka ülkelere gönderiyorsunuz? Amerika ve Fransa evdeki vatandaşlarına gerekli yardımları yapıyor, paraları ödüyor, nakit yardımlarında bulunuyor. Türkiye'dekiler şov yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Meclis'te görüşülen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi paketinin içerisinde, belediyelerin imkanlarının kısıtlandığını savunan Özkoç, şurları kaydetti:

"Belediyeler elbette ki vatandaşımıza nefes aldırsınlar ama iktidar ve belediye, birlikte halka hizmet etmek zorundadır. Siz, halka hizmet etmek isteyen ve yardım dağıtmak isteyen belediye başkanının elini kolunu bağlıyorsunuz ama kendiniz halka bıçak çekiyorsunuz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız, sahra hastanesini, Amerika'daki, İngiltere'deki, Kanada'daki örnekleri gibi açıyor ve gerektiği şekilde kullanabilmeniz için hizmete açar hale getiriyor ama siz onu eleştirmekten geri kalmıyorsunuz. Bizi eleştireceğinize maske dağıtın."

"TBMM'ye ne zaman gelin derlerse biz o zaman burada göreve hazırız" diyen Özkoç, adaletli yasaların çıkarılmasıyla ilgili haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi.

"Kamu çalışanlarından zorla bağış alındığı" iddiasına ilişkin ise Özkoç, "Gönüllü olarak verme esası ortadan kaldırılmıştır. Aba altından sopa gösterilerek, bir bakıma bir tehdit unsuru taşıyan bir davranış tarzı sergileyerek, bağış kampanyasını gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Oysaki çok şeffaf bir şekilde belediyelerimiz yardım kampanyası düzenlemeye kalkınca, kendi yaptıkları rezillikler ortaya çıkar diye bunu engellemeye çalışmışlardır. Bu, gasptır." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 04:36 Kaynak: AA

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