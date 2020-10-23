CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

23.10.2020 15:47
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kovid-19 salgını nedeniyle dün İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya ilişkin, "Vali ve Emniyet Müdürü var ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Sayın Bakan, sonradan, 'Ben ona uğrayacağım' diye açıklamaya yapıyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kovid-19 salgını nedeniyle dün İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya ilişkin, "Vali ve Emniyet Müdürü var ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Sayın Bakan, sonradan, 'Ben ona uğrayacağım' diye açıklamaya yapıyor. Geçerken uğrayacak. Bu, tam bir rezalettir." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

AK Parti iktidarında, 18 yıldan beri ekonominin "her yıl bir öncekinden daha beter olduğunu" öne süren Özkoç, iktidarın, 2023 yılı hedeflerinde enflasyon ve işsizlik rakamlarının düşeceğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle döviz kurlarında düşüş görüleceğini vadetmesine rağmen bunların gerçekleşmediğini dile getirdi.

Özkoç, 2021 yılı bütçesinin TBMM'de kabul edilmesi halinde, gelecek yılın, geçen yıldan daha "beter bir yıl olacağını" iddia ederek, iktidarın, üretimi yok ettiği için bütçede üretenden değil, tüketenden vergi toplanacağının öngörüldüğünü ileri sürdü.

Ekmekten, sudan, havadan vergi toplandığını belirten Özkoç, "Doğduğun günden kefen bezine kadar devlet vergi alıyor. Peki bu paraları kazanmıyorsan nasıl ödeyeceksin?" sorusunu yöneltti.

Özkoç, 2021 yılı bütçesinde kazanandan ve çalışandan alınması öngörülen doğrudan vergi oranının yaklaşık yüzde 31, dolaylı vergi oranının ise yüzde 68,5 olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet nasıl alacak dolaylı vergiyi? Arabanla işe yetişeceksin, trafik cezası, oradan alacak. Karayolları taşımacılığından, ekmek, su ve benzin alırken ödediğin vergiyle alacak. Devletin vergileri nereye harcayacağı belli. Türkiye havayolları iflasın eşiğinde. Yolcu taşıma garantisiyle bir havalimanı yapıldı. Şimdi o kadar yolcu yok. O havalimanını yapan yandaşlara senin bu dolaylı verginden ödenecek. Bu vergiler yetmezse cezalar artırılacak. Önümüzdeki yıl trafik cezalarından ve dolaylı vergilerden ne kadar para alacaklarını bütçeye koymuşlar çünkü şehir hastanelerinde yandaşa ödeyebilmek için vatandaşın normal hayatını sürdürürken yaptığı her eylemden vergi almak zorundalar."

"Askıda ekmek için insanları kuyruğa sokup yüzlerini kızartıyorlar"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, CHP'li belediyelerde yardımların insan onuru yok edilmeden gerçekleştirildiğini vurgulayan Özkoç, "Onlarsa askıda ekmek için insanları kuyruğa sokup yüzlerini kızartarak, 'Biz insanımızı kucaklıyoruz' diyorlar. İnsanlarla dalga geçiyor." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dün İstanbul'da Kovid-19 salgınına ilişkin bir toplantı düzenlendiğini anımsatan Engin Özkoç, "Vali ve Emniyet Müdürü var ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Sayın Bakan, sonradan, 'Ben ona uğrayacağım' diye açıklama yapıyor. Geçerken uğrayacak. Bu, tam bir rezalettir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, İstanbul, Vergi, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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