CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

25.11.2020 15:57
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Bülent Arınç'ın, Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrılmasına ilişkin, "Arınç, AKP'nin ilk kurucusu 3 kişiden biridir, gerçekleri söylediği için yol ayrımına gitmiştir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Bülent Arınç'ın, Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrılmasına ilişkin, "Arınç, AKP'nin ilk kurucusu 3 kişiden biridir, gerçekleri söylediği için yol ayrımına gitmiştir." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, Türkiye'yi dış politikada itibarsızlaştırmaya devam ettiğini öne sürdü.

Lozan Antlaşması ile Ege'deki adaların silahlandırılmasının yasaklanmasına rağmen Yunanistan'ın bunu ihlal etmesine, iktidarın ses çıkarmadığını savunan Özkoç, "Bir yerde sarı öküzü verdiniz mi, arkası gelmeye devam ediyor." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunan komutan idaresindeki İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyninin, Libya'ya insani yardım malzemesi taşıyan Türk bandıralı yük gemisinde arama yapmasına ses çıkarmadığını ileri süren Özkoç, "Türkiye Cumhuriyeti'nden 'Yapacağız, edeceğiz.' demekten başka hiç ses yok. Nedense milliyetçiliği konusunda Alaattin Çakıcı'ya sahip çıkmaktan başka hiçbir şey yapmayan MHP, Türk bayrağı altındaki insanlarımıza uluslararası sularda çevrilen silahla ilgili tek bir kelime etmiyor. Türkiye'nin ayağa kalkması gerekmiyor mu? Ne zamandan beri uluslararası sularda, özgürlüğünü 100 yıl önce ilan eden Türkiye Cumhuriyeti'nin gemileri durduruluyor da Yunan komutasındaki askerler arama yapabiliyor?" diye sordu.

Özkoç, hükümetin, Türkiye'yi düşürdükleri bu durumdan dolayı istifa etmesi gerektiğini savundu.

"Savaş çıksa bu kadar insan öldürülmez"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda başının öne eğik olduğunu, her gün 5 kadının öldürüldüğünü söyledi.

Türkiye'de ocak ayından bu yana 269 kadının katledildiğini ifade eden Özkoç, "Savaş çıksa bu kadar insan öldürülmez. Şüpheli ölümler 152. Öldürülen bütün kadınlarımız, erkek şiddeti yüzünden katledilmiş." diye konuştu.

Özkoç, mağdur durumda olan, şiddete uğrayan kadınların, devlete sığınmak istediğini ancak devletin bu kişilere çözüm sunmadığını, kadına şiddet uygulayan her 10 kişiden 7'sinin elini kolunu sallayarak mahkemelerden çıktığını, kadınların, mahkemelerce salıverilen bu kişilerle muhatap edildiğini savundu.

Bunu engellemekten sorumlu İçişleri Bakanı'nın, kendi bürokratlarının karşısında, parmağını sallayarak erkeklere, "Bu yaptığınız ayıptır, kendinize neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz?" dediğini, devlet ciddiyetinde olmadığını, kabadayı ağzıyla konuştuğunu ileri süren Özkoç, "Parmak sallayarak, insanlara 'Size gösteririm ha' diyerek, iki üç insanı göstermelik tutuklatarak kriz yönetilmez, sorunlar halledilmez, devlet ciddiyetiyle sorunlar halledilir." şeklinde konuştu.

Engin Özkoç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başında AK Parti'nin kurucularından olan isimlerin Erdoğan ile yollarını ayırdığını savunarak, " Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Erdoğan ile yol ayrımına girmiştir. Bülent Arınç, AKP'nin ilk kurucusu 3 kişiden biridir, gerçekleri söylediği için yol ayrımına gitmiştir. Ali Babacan, yıllarca maliyeyi yönetmiş, birlikte yol yürümüşler ama başka bir siyasi parti kurmuştur. Eski AKP milletvekili Ali İhsan Arslan feryat etmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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