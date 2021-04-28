CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması

28.04.2021 16:11
CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "AK Parti'li Keskin Belediye Başkanı, yabancı kişiler ve misyonların bulunduğu toplantıdaki video kaydında, 'Dünyanın çeşitli şehirlerinde 1915 olayları, 'Ermeni katliamı' olarak bahsediliyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "AK Parti'li Keskin Belediye Başkanı, yabancı kişiler ve misyonların bulunduğu toplantıdaki video kaydında, 'Dünyanın çeşitli şehirlerinde 1915 olayları, 'Ermeni katliamı' olarak bahsediliyor. Bu da Türkiye'nin bir ayıbı. Ama bizler yaşamadık, sizler yaşamadınız. Yapanlar yanlış yapmışlar, tabii ki özür dilenmesi gerekiyor. Ben özür diliyorum.' diyor. Nerede Erdoğan?" dedi.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasından önce Biden ile bir telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Özkoç, "Biden ile o kısacık telefon görüşmesinde bir pazarlık mı söz konusuydu? Hangi pazarlık söz konusuydu? Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleriyle ilgili mi yoksa kendi siyasi ikbaliyle ilgili bir pazarlık mı söz konusu?" sorularını yöneltti.

Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin yapması gerekenler konusunda önerilerini sıralayan Özkoç, şunları belirtti:

"Türkiye, 1915 olaylarıyla ilgili uluslararası bir araştırma grubu kurmalı, Avrupa Adalet Divanının parlamentolarında Ermeni soykırım iddialarını tanımayı hukuki değeri olmayan siyasi adımlar olarak tanımlayan kararları ve Uluslararası Adalet Divanının yabancı ülkelerin yerel mahkemelerinde Türkiye aleyhine açılan ya da açılacak davaların geçersizliği için emsal oluşturan kararların gerekleri yapılmalı. TBMM Başkanlığı, AB üyesi olup da sözde Ermeni soykırımını tanıyan ülkelerin parlamentolarında, Avrupa Adalet Divanı hükmü uyarınca soykırımı tanıma kararlarını yeniden gözden geçirmelerini sağlamak için diplomatik girişimlerde bulunmalıdır. Türkiye'nin yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarının internet sitelerinde, Malta yargılaması, Avrupa Adalet Divanı ve Uluslararası Adalet Divanı kararları, AİHM, Perinçek, İsveç kararları, İngilizce, Fransızca orijinalleri yanında Türkçe ve diğer dillerde de yayınlanmalı. Sözde Ermeni iddialarını tartışmayı cezalandıran ülkeler aleyhine AİHM'de dava açılması için bütün yollar zorlanmalıdır."

"Hala belediye başkanı"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, iktidarın, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını iç politikaya alet ederek Millet İttifakı'na saldırdığını ileri sürerek, "AK Parti'li Keskin Belediye Başkanı, yabancı kişiler ve misyonların bulunduğu toplantıdaki video kaydında 'Dünyanın çeşitli şehirlerinde 1915 olayları, Ermeni katliamı olarak bahsediliyor. Bu da Türkiye'nin bir ayıbı. Ama bizler yaşamadık, sizler yaşamadınız. Yapanlar yanlış yapmışlar, tabii ki özür dilenmesi gerekiyor. Ben özür diliyorum.' diyor. Nerede Erdoğan? AK Parti grup başkanvekilleri dün Genel Kurulda 'Aslanlar gibi kükrüyoruz.' diyordunuz ya, işte sizin belediye başkanınızın Ermeni iddialarıyla ilgili görüşü. Hala belediye başkanı, sesiniz çıkmıyor. Biz samimiyiz; sizse riyakarsınız, samimi değilsiniz, devleti yönetemiyorsunuz, tek düşündüğünüz koltuklarınız." ifadesine yer verdi.

Engin Özkoç, partisinin, TBMM Dışişleri Komisyonunda, Türkiye'nin itibarını zedelediği için gri pasaport konusunun araştırılmasını istediğini ancak kabul edilmediğini söyledi. Özkoç, "AKP'li Başkan, 'Bu konuyu burada konuşamayız.' diyor. Nerede konuşacağız?" dedi.

İktidarın, Kovid-19 salgınını önlenmek için tam kapanma kararı aldığını hatırlatan Özkoç, milletin, 17 günlük tam kapanma sırasında nasıl geçineceğini sordu. Özkoç, "İnsanca onurlu yaşamaya, yıllarca vergisini ödeyen herkes gibi hibe yardımı istemeye, bir an önce aşılanmaya, insanca yaşamaya hakkınız var. Allah güçlülerin değil, haklıların yanında." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin yumuşak karnı, Erdoğan ve onun iktidarıdır"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özkoç, bir gazetecinin AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun "Muhalefet, Türkiye'nin yumuşak karnı haline gelmemiş olsaydı, zaten Biden böyle bir karar almaya asla cesaret edemezdi." dediğini aktararak, bu konudaki değerlendirmesini sorması üzerine, şunları belirtti:

"Bu konuyla ilgili herhalde hayatımda duyup duyabileceğim en komik açıklama budur. 20 yıldan beri tek başına iktidarda olan bir siyasi partinin grup başkanvekili, 'Bu işten muhalefet sorumludur, iktidar değil.' diyor. Bunlar, ciddiye alınacak şeyler değil, çaresizliklerini gösteriyor. Ülkeyi getirdikleri ve düştükleri durumu, beceriksizliklerini, Türkiye'yi düşürdükleri itibarsızlıklarını halka açıklayamıyorlar. Şu saatten sonra Tayyip Erdoğan artık bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye'nin yumuşak karnı, Erdoğan ve onun iktidarıdır."

Salgın nedeniyle uygulanacak tam kapanma döneminde alkollü içecek satışının yasaklanmasına ilişkin bir soru üzerine Özkoç, laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bunun nedenini açıklaması gerektiğini söyledi.

Engin Özkoç, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, hakkındaki iddialar nedeniyle yargılanmasına ilişkin taleplerine yönelik bir soruya karşılık, "Bu ülkede herkes hırsızlık ve yolsuzluk yapıp elini kolunu sallayarak çekip gidecek mi?" sorusunu yöneltti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, bu konuda "Muhalefetin dediğiyle iş yapmıyoruz" dediğini aktaran Özkoç, iktidarın, bu konuda muhalefetin değil, ahlakın, vicdanın ve dinin gereğini yapması gerektiğini ifade etti.

CHP'li Özkoç, bazı firmaların, Kovid-19 aşılarının eczanelerde satılacağı yönündeki iddiaları anımsatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine de, "Bu iddialar, iktidarın acziyetini gösterir. Bunlar sadece parayı, rantı düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu arada, basın toplantısı sırasında "Keskin Belediye Başkanı" yerine "Kepez Belediye Başkanı" diyen Özkoç'un, bu ifadeyi sehven kullandığı bildirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, Ermeni, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak
Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor         
16:24
3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu         
15:45
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı         
15:02
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı         
14:34
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber         
13:38
Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı         
13:11
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisi için 23 bin sanat eserini bağışlayacak Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisi için 23 bin sanat eserini bağışlayacak         
12:07
Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor         
11:58
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor         
10:03
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 16:44:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement