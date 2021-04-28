CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "AK Parti'li Keskin Belediye Başkanı, yabancı kişiler ve misyonların bulunduğu toplantıdaki video kaydında, 'Dünyanın çeşitli şehirlerinde 1915 olayları, 'Ermeni katliamı' olarak bahsediliyor. Bu da Türkiye'nin bir ayıbı. Ama bizler yaşamadık, sizler yaşamadınız. Yapanlar yanlış yapmışlar, tabii ki özür dilenmesi gerekiyor. Ben özür diliyorum.' diyor. Nerede Erdoğan?" dedi.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasından önce Biden ile bir telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Özkoç, "Biden ile o kısacık telefon görüşmesinde bir pazarlık mı söz konusuydu? Hangi pazarlık söz konusuydu? Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleriyle ilgili mi yoksa kendi siyasi ikbaliyle ilgili bir pazarlık mı söz konusu?" sorularını yöneltti.

Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin yapması gerekenler konusunda önerilerini sıralayan Özkoç, şunları belirtti:

"Türkiye, 1915 olaylarıyla ilgili uluslararası bir araştırma grubu kurmalı, Avrupa Adalet Divanının parlamentolarında Ermeni soykırım iddialarını tanımayı hukuki değeri olmayan siyasi adımlar olarak tanımlayan kararları ve Uluslararası Adalet Divanının yabancı ülkelerin yerel mahkemelerinde Türkiye aleyhine açılan ya da açılacak davaların geçersizliği için emsal oluşturan kararların gerekleri yapılmalı. TBMM Başkanlığı, AB üyesi olup da sözde Ermeni soykırımını tanıyan ülkelerin parlamentolarında, Avrupa Adalet Divanı hükmü uyarınca soykırımı tanıma kararlarını yeniden gözden geçirmelerini sağlamak için diplomatik girişimlerde bulunmalıdır. Türkiye'nin yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarının internet sitelerinde, Malta yargılaması, Avrupa Adalet Divanı ve Uluslararası Adalet Divanı kararları, AİHM, Perinçek, İsveç kararları, İngilizce, Fransızca orijinalleri yanında Türkçe ve diğer dillerde de yayınlanmalı. Sözde Ermeni iddialarını tartışmayı cezalandıran ülkeler aleyhine AİHM'de dava açılması için bütün yollar zorlanmalıdır."

"Hala belediye başkanı"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, iktidarın, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını iç politikaya alet ederek Millet İttifakı'na saldırdığını ileri sürerek, "AK Parti'li Keskin Belediye Başkanı, yabancı kişiler ve misyonların bulunduğu toplantıdaki video kaydında 'Dünyanın çeşitli şehirlerinde 1915 olayları, Ermeni katliamı olarak bahsediliyor. Bu da Türkiye'nin bir ayıbı. Ama bizler yaşamadık, sizler yaşamadınız. Yapanlar yanlış yapmışlar, tabii ki özür dilenmesi gerekiyor. Ben özür diliyorum.' diyor. Nerede Erdoğan? AK Parti grup başkanvekilleri dün Genel Kurulda 'Aslanlar gibi kükrüyoruz.' diyordunuz ya, işte sizin belediye başkanınızın Ermeni iddialarıyla ilgili görüşü. Hala belediye başkanı, sesiniz çıkmıyor. Biz samimiyiz; sizse riyakarsınız, samimi değilsiniz, devleti yönetemiyorsunuz, tek düşündüğünüz koltuklarınız." ifadesine yer verdi.

Engin Özkoç, partisinin, TBMM Dışişleri Komisyonunda, Türkiye'nin itibarını zedelediği için gri pasaport konusunun araştırılmasını istediğini ancak kabul edilmediğini söyledi. Özkoç, "AKP'li Başkan, 'Bu konuyu burada konuşamayız.' diyor. Nerede konuşacağız?" dedi.

İktidarın, Kovid-19 salgınını önlenmek için tam kapanma kararı aldığını hatırlatan Özkoç, milletin, 17 günlük tam kapanma sırasında nasıl geçineceğini sordu. Özkoç, "İnsanca onurlu yaşamaya, yıllarca vergisini ödeyen herkes gibi hibe yardımı istemeye, bir an önce aşılanmaya, insanca yaşamaya hakkınız var. Allah güçlülerin değil, haklıların yanında." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin yumuşak karnı, Erdoğan ve onun iktidarıdır"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özkoç, bir gazetecinin AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun "Muhalefet, Türkiye'nin yumuşak karnı haline gelmemiş olsaydı, zaten Biden böyle bir karar almaya asla cesaret edemezdi." dediğini aktararak, bu konudaki değerlendirmesini sorması üzerine, şunları belirtti:

"Bu konuyla ilgili herhalde hayatımda duyup duyabileceğim en komik açıklama budur. 20 yıldan beri tek başına iktidarda olan bir siyasi partinin grup başkanvekili, 'Bu işten muhalefet sorumludur, iktidar değil.' diyor. Bunlar, ciddiye alınacak şeyler değil, çaresizliklerini gösteriyor. Ülkeyi getirdikleri ve düştükleri durumu, beceriksizliklerini, Türkiye'yi düşürdükleri itibarsızlıklarını halka açıklayamıyorlar. Şu saatten sonra Tayyip Erdoğan artık bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye'nin yumuşak karnı, Erdoğan ve onun iktidarıdır."

Salgın nedeniyle uygulanacak tam kapanma döneminde alkollü içecek satışının yasaklanmasına ilişkin bir soru üzerine Özkoç, laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bunun nedenini açıklaması gerektiğini söyledi.

Engin Özkoç, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, hakkındaki iddialar nedeniyle yargılanmasına ilişkin taleplerine yönelik bir soruya karşılık, "Bu ülkede herkes hırsızlık ve yolsuzluk yapıp elini kolunu sallayarak çekip gidecek mi?" sorusunu yöneltti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, bu konuda "Muhalefetin dediğiyle iş yapmıyoruz" dediğini aktaran Özkoç, iktidarın, bu konuda muhalefetin değil, ahlakın, vicdanın ve dinin gereğini yapması gerektiğini ifade etti.

CHP'li Özkoç, bazı firmaların, Kovid-19 aşılarının eczanelerde satılacağı yönündeki iddiaları anımsatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine de, "Bu iddialar, iktidarın acziyetini gösterir. Bunlar sadece parayı, rantı düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu arada, basın toplantısı sırasında "Keskin Belediye Başkanı" yerine "Kepez Belediye Başkanı" diyen Özkoç'un, bu ifadeyi sehven kullandığı bildirildi.