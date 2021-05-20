CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık demokrasi geleneğini tekrar hayata geçirerek Türkiye'nin yeniden saygınlığı için, Türk insanının yoksulluktan, uyuşturucu, fuhuş sarmalından çıkarak alnının teriyle emeğinin karşılığını alabilmesi için, gençlerimizin geleceği için derhal bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin yok olması gerekiyor. Bir an önce seçime gidilmesi gerekiyor." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin, kurulduğu yıldan itibaren tüm dünyada saygınlık gören bir devlet olduğunu söyledi.

Türk siyaset insanlarının bu 100 yıl içerisinde birbirleriyle karşı karşıya geldiğini, birbirlerini eleştirdiklerini ancak söz konusu Türkiye olunca bir araya gelip olumlu kararların altına imza attıklarını ifade eden Özkoç, ancak son 20 yıl içerisinde Türkiye'nin her alanda savrulduğunu ileri sürdü.

Türkiye'yi artık saygın siyasetçilerin ve diplomatların temsil etmediğini iddia eden Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendi kurduğu ağ üzerinden Türkiye'yi yönetmeye çalıştığını öne sürerek, "Türkiye bu sarmalın içerisine sıkışmış, yoksulluk, açlık, sefalet, fuhuş, uyuşturucu çirkefinin içerisinde canıyla mücadele vermeye çalışan insanlarımızın feryadı yükseliyor." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında "mafya ile kurduğu ilişkilerle" ilgili, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında "yolsuzlukla ilgili" haberlerinin olduğunu belirten Özkoç, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevinden ayrılmadan önce "At izi it izine karıştı" dediğini belirtti.

"At, kim? it kim?" diyen Özkoç, şöyle konuştu:

"Türkiye'de birbirine karıştırılan atla it izi kimlere ait? 128 milyar dolar bugün Merkez Bankası'nın kasasında olsaydı Türkiye bugün düştüğü ekonomik krizle karşı karşıya kalmamış olurdu. Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'la ilgili ağza alınmayacak sözleri söyledi. Şimdi kimi destekliyor? Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor. Peki Bakanlık mı istedi? Hayır. Ne istedi? Mafya Alaattin Çakıcı'nın içeriden çıkarılması için af istedi. O içeriden çıkarılan Alaattin Çakıcı da her gün bir bildiri, ültimatom yayınlıyor. Siyasetçileri tehdit ediyor. Siyasetin üzerinde ağırlığını hissettirmeye çalışıyor."

Engin Özkoç, FETÖ'nün savcılarının, Adil Öksüz'ün, FETÖ'nün siyasi ayağının hala ortada olmadığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ne iş yaptığını sordu.

Soylu'nun bakanlığı döneminde Türkiye'de uyuşturucunun "alıp başını gittiğini" ileri süren Özkoç, şöyle devam etti:

"Soylu, bakanlık yaparken fuhuş aldı başını gidiyor, sen İçişleri Bakanlığı yaparken terör unsurları ellerini kollarını sallayarak Türkiye'den çıkıp gidiyorlar. Sen İçişleri Bakanlığı yaparken insanları katledenler uçaklara binip Türkiye'yi terk ediyorlar. Bir İçişleri Bakanı bir kişinin eşinin mahremiyetini televizyonlarda ağzına alır mı? Böyle bir ahlak söz konusu olabilir mi? Bu sarmalın içerisinde hayat pahalılığı alıp başını gitti. Her gün elektriğe, doğalgaza zam yapılıyor. Sadece bugün benzindeki ÖTV yüzde 54 artırıldı. Motorindeki ÖTV yüzde 78 artırıldı. Bazı akaryakıt ürünlerindeki ÖTV yüzde 189 artırıldı. Devlet ciddiyetten uzaklaşmış, dış ülkelerle temasımızda artık bir diplomasi ciddiyeti yok. Bunların hepsinin başında tek bir kişi vardır Recep Tayyip Erdoğan. Bu ilişkileri yaşıyor olmamızın temel nedeni tam da budur. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık demokrasi geleneğini tekrar hayata geçirerek Türkiye'nin yeniden saygınlığı için, Türk insanının yoksulluktan, uyuşturucu, fuhuş sarmalından çıkarak alnının teriyle emeğinin karşılığını alabilmesi için, gençlerimizin geleceği için derhal bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin yok olması gerekiyor. Bir an önce seçime gidilmesi gerekiyor. Türkiye artık bunlara tahammül edemiyor. Bu çürümüş ağ ilişkisini ortadan kaldırabilmek için tekrar sandığa gidilmesi gerekiyor."

Engin Özkoç, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili soruşturma açılması adına CHP milletvekillerinin imzalarını tamamladığını, konuyu diğer siyasi partilere de ilettiklerini söyledi.

Pekcan'ın Yüce Divan'a gitmesi adına açılması gereken soruşturma için 301 imzanın gerektiğini belirten Özkoç, tüm milletvekillerinin bu imzaya destek vermesini istediklerini ifade etti.

Özkoç, daha sonra gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

CHP'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için de bir soruşturma isteyip istemeyeceği sorusuna Özkoç, "Süleyman Soylu milletin seçtiği bir bakan olsaydı ve Cumhurbaşkanlığı sistemi olmasaydı 301 rakamını aramaya gerek yoktu. Kendilerinin çıkardığı yasa ile ilk önce salt çoğunluk sonra da üçte iki çoğunluk gerekiyor. Bu imzanın toplanabilmesi için de AKP ve MHP'nin imza atması gerekiyor. Yaşanan çirkeflikler karşısında susan bir tek kişi var. Muhalefet konuşuyor, siyasi partiler konuşuyor, mafya liderleri konuşuyor, İçişleri Bakanı konuşuyor, bir tek kişi konuşmuyor; Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, HDP'ye bakanlık verilmesi konusunda bilgisinin olduğunu belirtmesine ilişkin, bunun ciddiyetsiz, sığ bir yaklaşım olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun elinde ne varsa ortaya koyması gerektiğinin altını çizen Özkoç, "Elinde belge varsa neden 6 aydır tutuyorsun, kim tutturuyor? Madem bir belge var niye çıkarıp açılamıyorsun? Bugün kurulan bir şey var da bakanlıklar mı tartışılıyor? Erken seçim kararı alındı da bakanlıklar mı konuşuluyor? Açık ve net söylüyoruz; CHP, Millet İttifakını İYİ Parti ve Saadet Partisi ile sürdürüyor. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.