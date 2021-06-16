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CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

16.06.2021 15:51
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun "NATO Zirvesi'nin kazananı Türkiye'dir" sözlerine karşılık, "Onların beklentisi, Biden'ın sözlerine içeride ve dışarıda tam tevekkül eden bir Cumhurbaşkanı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun "NATO Zirvesi'nin kazananı Türkiye'dir" sözlerine karşılık, "Onların beklentisi, Biden'ın sözlerine içeride ve dışarıda tam tevekkül eden bir Cumhurbaşkanı. Kendi geleceğiyle ilgili Biden'a hangi güvenceleri verdi, bunu bilen AKP iktidarı olduğu için, söz konusu olan Türkiye'nin çıkarları değil kendi çıkarları olduğu için böyle bir memnuniyet duyuyorlar." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Sakarya'da 2 milyon metrekarelik bir arazinin Ethem Sancak ve ortağı Talip Öztürk'e bedava verildiğini" iddia etti.

Söz konusu arazinin zemin güçlendirmesi ile bir kısmının kamulaştırmasının devlet eliyle yapıldığını öne süren Özkoç, "Sancak'ın, Katar ordusuyla birlikte 2 yıl önce ücretsiz devraldığı Sakarya'daki Tank Paleti Fabrikasında bugüne kadar hiç üretim yapmadığını ve devletten aldıklarının yanına kar kaldığını" savundu. Engin Özkoç, "Hem Sakarya Milletvekili hem de CHP'nin Grup Başkanvekili olarak soruyorum, benim ülkemin milyarlarca liralık kaynağına neden Ethem Sancak, Talip Öztürk oturdu?" sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin tank üretimini, en büyük ortağı Türk ordusu olan yerli sermayeyle yapması gerektiğini dile getiren Özkoç, bunu yapacak güç, mühendis ve birikimin ülkede bulunduğunu vurguladı.

CHP'li Özkoç, vatandaşın, iktidarın her söylemine inandığını ve oy vermeye devam ettiğini belirterek, 19 yıllık AK Parti iktidarında yerli uçak, yerli araba, yerli uçan araba yapılacağının ve aya gidileceğinin vadedildiğini anımsattı. Özkoç, "Bir milletle böyle dalga geçilir mi? İnsanlar bu kadar hafife alınır mı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar küçültülür mü?" sorularını yöneltti.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki iddiaları hatırlatan Özkoç, "Ruhsar Pekcan ile ilgili açılmış tek bir dava yok. Milletin manzara karşısındaki suskunluğu onları rahatlatıyor. Sivil toplum örgütlerinden, sendikalardan, sanatçılardan hiç ses çıkmıyor. 'Yargılanmalı' diye bas bas bağıran CHP ama Türkiye Cumhuriyeti'nin dinamiklerinden tek ses yok." diye konuştu.

"Bu müsilaj anlayışını ortadan kaldırmalıyız"

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialarına da değinen Özkoç, Soylu'nun, "mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin" adını hem savcıya vermesi hem de Meclis'te açıklaması gerektiğini söyledi. Özkoç, "Hala o koltukta nasıl oturuyorsun? Bütün kirli işlerde elin var. Mafya, uyuşturucu, cinayetlerle ilgili elin var, Türkiye'de darbe kalkışması yapıp elini kolunu sallayıp gidenlerin hiçbirini yakalayamadın. Senin gücün millete yetiyor." görüşünü paylaştı.

Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde sözde Ermeni soykırımı iddialarının gündeme gelmemesini eleştirerek, "İçimi en çok acıtan şey, gülüyor. Bu atanlar, tutanlar, 'Milliyetçiyim' diye içi yananlar, bunu görüp de vicdanınız acımıyor mu? Uyku uyuyabiliyor musunuz bu aldatmaca karşısında? Suriye'de 13 şehidimiz olduğu zaman, evlatlarımızın cenazeleri daha kalkmadan AKP kongresini iptal etmeyip kongrede aynı gülüşü yapan Erdoğan'ın o gülüşünü iyi bilirim. O gün de içimi yakmıştı, bugün de içimi yakıyor." dedi.

Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık rezervinin nereye gittiğini soran Özkoç, bu tutarın, iktidarın yandaşlarına akıtıldığını, öte yandan 2019 yılında 700 bin kişinin daha yoksullaştığını savundu.

Erken seçim isteyen Özkoç, "Bir an önce sandık başına gitmek gerekir. Türkiye'nin başına müsilaj gibi bela olmuş bir iktidarı, nefes aldırmayan, insanlarımızı yokluğa ve perişanlığa sürükleyen bu müsilaj anlayışını ortadan kaldırmalıyız." ifadesini kullandı.

"Ermeni soykırımı iddiaları onların umurunda değil"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun, "NATO Zirvesi'nin kazananı Türkiye'dir" sözlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu başarı mıdır? Utanç değil midir? Türkiye'nin haklı davasının Cumhurbaşkanı tarafından görmezden gelinmesinin açık ve net bir itirafı değil midir? Peki AKP Grup Başkanvekili bunu bir başarı olarak neden görmektedir? Çünkü onların beklentisi, Biden'ın sözlerine içeride ve dışarıda tam tevekkül eden bir Cumhurbaşkanı. Kendi geleceğiyle ilgili Biden'a hangi güvenceleri verdi, bunu bilen AKP iktidarı olduğu için, söz konusu olan Türkiye'nin çıkarları değil kendi çıkarları olduğu için böyle bir memnuniyet duyuyorlar. Ermeni soykırımı iddiaları onların umurunda değil. Biden'dan S-400 ile ilgili, F-35 ile ilgili bir cevap var mı? Yok. Suriye ile ilgili NATO Zirvesi'nden bir açıklama geldi mi? Yok. 'Kazasız belasız atlattık.' diye memnun oluyorlar."

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, bir gazetecinin, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ilişkin eleştirilerde bulunduğunu" belirtmesi üzerine, "Bizim için Oğuzhan Asiltürk'ün ne dediği değil, Temel Karamollaoğlu'nun ne dediği ve duruşu önemlidir. Sarayın suyunu içmiş insanların ne söylediğine bakmayız, diktatörlere karşı dimdik duran insanlarla kol kola yürümeye devam ederiz." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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