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CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması

30.06.2021 15:37
CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'yı ve Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret edeceğine ilişkin açıklamasıyla ilgili, "Biz de 40'a yakın milletvekiliyle Sakarya'ya geleceğiz.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'yı ve Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret edeceğine ilişkin açıklamasıyla ilgili, "Biz de 40'a yakın milletvekiliyle Sakarya'ya geleceğiz. Geldiğimiz zaman bize de anlatsın." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'ya gideceğini açıkladığını belirterek CHP'nin de 40'a yakın milletvekiliyle Sakarya'da olacağını ifade etti.

Halkla konuşurken Tank Palet Fabrikası ile ilgili gerçeklerin saptırılmaması gerektiğini dile getiren Özkoç, gerçeklerin kendileriyle yüz yüze konuşulmasını istedi.

Erdoğan'ın Sakarya'da Tank Palet Fabrikası'nı Katar'a satmadıklarını anlatacağını söylediğini aktaran Özkoç, "Bunu nasıl açıklayacak çok merak ediyorum. Biz de 40'a yakın milletvekiliyle geleceğiz. Geldiğimiz zaman bize de anlatsın. Gerçekleri bilen insanların gözüne bakarak anlatsın. AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ile Arifiye'de yüzleşmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Çocuk istismarı ve kadına şiddet

Kadının yaşam hakkının olmadığı bir düzen olduğunu savunan Özkoç, Recep Akdağ'ın 3,5 yıl önce kendileriyle görüştüğünü, bu görüşmelerden sonra "Çocuk istismarına, kadın şiddetine karşı ne gerekiyorsa yapacağız." dediğini ancak o gün bugündür Akdağ'dan bir ses çıkmadığını iddia etti.

Özkoç, kadına şiddetin ve çocuk istismarının devam ettiğini belirterek Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili, adaletin darbesini bu yaşta yiyen çocukların toplumda sağlıklı bireyler olarak dolaşıp dolaşamayacağını sordu. Özkoç, "Adalet yoksa Türkiye'de çocuk istismarı devam eder, kara para, uyuşturucu, milletvekilleri mafyadan maaş almaya devam eder. Adalet yoksa kan, şiddet devam eder. Türkiye'de adalet var mı? Elmalı da çocuklar için adalet yoktu. Takip edeceğiz, ne olduğuna bakacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığının tasarruf genelgesi yayınlandığını ifade eden Özkoç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldiğinden beri kişi başı milli gelirin, Merkez Bankası rezervlerinin, Türk lirasının değerinin düştüğünü, hayat pahalılığının, faizlerin, borçların arttığını, gerçek işsizliğin 10 milyona ulaştığını ileri sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, 2021'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bütçesine 4 milyar lira ayrıldığını belirterek tasarruf genelgesinden Cumhurbaşkanlığı ve Meclis'in muaf tutulduğunu savundu. Engin Özkoç, "Biz milletvekilleri olarak tasarruf genelgesinin tamamına uyacağız ama Saray'ın tasarruf genelgesinin dışında tutulmasıyla ilgili Meclis'i alet ederek sarayı meşrulaştırmaya kalkma." dedi.

"Varlık barışı" adı altında servet affı yasası çıkarıldığını ileri süren Özkoç, bunun uyuşturucu baronları ve kara para aklayanların servetiyle ilgili olduğunu iddia etti. Engin Özkoç, halkta böyle bir servet olmadığını savundu.

Bir gazetecinin Elmalı'daki çocuk istismarı davasıyla ilgili sorusu üzerine Özkoç, ne kadar yasa yapılırsa yapılsın hakimlerin "karşılığı budur" diye dört dörtlük bir şey yapamayacağını söyledi. Özkoç, bu yüzden "hakim vicdanı", "hakim kanaati" denilen bir şey olduğunu belirterek, hakimlerin vicdan ve kanaatleriyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Engin Özkoç, Sakarya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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