CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriye ilişkin "Yemenisi, çarşafı olan, başı açık, Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza mücadele vermekten gurur duyduğumuz kadınlarımızla bu ülkeyi özgürlüğüne kavuşturduk. Bunları başka başlıklar altında tartışma konusu haline getiren hiçbir gündemi doğru bulmuyor ve tasvip etmiyoruz." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni eğitim öğretim döneminde gelir düzeyi düşük ailelerin, çocuklarının okul masraflarını karşılayamadığını öne sürdü.

Birçok üründe yüksek fiyat artışları görüldüğünü ve işsizliğin arttığını belirten Özkoç, 2,1 milyon hanenin devlet yardımı almaya mahkum hale geldiğini ifade etti.

Engin Özkoç, iktidarın gündemini son dönemde Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediğini iddia ederek, " Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip iki kurum, Diyanet ve saray. Saray, Diyanet'i maşa olarak kullanarak kendine yeni gündemler yaratıyor. Açlığı, yoksulluğu, işsizliği değil, 'Midye haram mı değil mi? Bunu tartışın.' diyor, ülkenin gündemini belirlemeye çalışıyor." sözlerini sarf etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir din adamı olarak Allah'a hesap vereceğini söyleyen Özkoç, şöyle konuştu:

"Bize dinimizin en büyük günahlarından kul hakkı, israf, kibirden bahsetmesi gerekiyor. Çocukların uyuşturucu tuzağına düşmesiyle ilgili bir şey demiyor. 'Midye haram mı helal mi?' Bunları tartışıyor. Vicdanların nasıl temizleneceğine dair hiçbir kelamı olmadı. 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.' inancıyla ilgili Ali Erbaş herhangi bir şey söylemiyor. Ali Erbaş'a sesleniyorum, sen bir maaş alıyorsun ama çok büyük bir bütçeyi yönetiyorsun. Millet açlık içerisinde, sen sefahat sürüyorsun. Altındaki arabanla, gittiğin yerlerle, verdiğin beyanatlarla vicdanları sızlatıyorsun. Yapma. Sen sarayın sözcüsü değilsin, maşa olmaktan vazgeç. Görevini yap."

"Denetlenmeyen milyonlarca sığınmacı var"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Batı dünyasının, bölgedeki tüm göçmenlerin Türkiye'de tutulması yönünde politika geliştirdiğini, iktidarın da bu politikaya "evet" dediğini iddia etti.

Türkiye'de denetlenmeyen milyonlarca sığınmacı bulunduğunu savunan Özkoç, Ortadoğu'yu ateş çukuruna dönüştüren terör örgütü militanlarının da elini kolunu sallayarak dolaştığını öne sürdü. Özkoç, iktidarın bu militanların sayısını ve nerede olduklarını açıklamasını istedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özkoç, Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriye ilişkin soru üzerine, bu konu hakkında bilgi aldığını, gösterinin geleneksel olarak önceki yıllarda da yapıldığını anlattı.

Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"765 gün esaret altında kalan Balıkesir halkının kendilerine ve kadınlarına yapılan zulmü, temsili olarak düşmanı gönderip özgürlüklerine kavuşan insanlarımızı sergileyen bir gösteri olduğunu söylediler. Bizim bakış açımız şudur; Kurtuluş Savaşı'nda, İnebolu'dan Ankara'ya uzanan bir 'Kurtuluş Yolu' mevcuttur. Bu yol, 340 kilometrelik bir yoldur. Yemenisi, çarşafı olan, başı açık, Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza mücadele vermekten gurur duyduğumuz kadınlarımızla bu ülkeyi özgürlüğüne kavuşturduk. Bunları başka başlıklar altında tartışma konusu haline getiren hiçbir gündemi doğru bulmuyor ve tasvip etmiyoruz."

Engin Özkoç, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın sözlerine ilişkin bir soruya ise "Millet İttifakı birbiriyle ilgili en ufak bir sıkıntı duymuyor. Millet İttifakı'nın bir sıkıntısı var; ülkede yaşanan dramlar, yoksulluk, eğitim durumu, açlık, işsizlik. Millet İttifakı'nın genel başkanları birilerinin boğazında düğüm yaratacak kadar, milletine bağlı şekilde, birbiriyle uyum içerisinde geleceğin Türkiye'sini konuşuyorlar. Hiçbir sorunumuz, kaygımız yok. Herkesin bu konuda içi rahat olsun. İçi rahatsız olanların derdi ülkenin geleceği değil, kendi iktidarlarının geleceğidir. Allah onlara akıl fikir versin." karşılığını verdi.