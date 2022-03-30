CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 6 muhalefet partisinin ortak açıklamasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir büyükelçiye düzelttirmeye götürdüğü yönündeki açıklamasına ilişkin, "Süleyman Soylu fitne, fesat, iftira yoluyla Türkiye'de kargaşa yaratmak istiyor." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yurt dışında oy kullanan vatandaşların seçilme hakkına sahip olmamasını eleştirdi ve oy kullanabilen herkesin seçilme hakkına da sahip olması gerektiğini söyledi.

İktidar mensupları ile yapıcı görüşmelerinin ardından muhtarlarla ilgili düzenlemenin geri çekildiğini, görme engellilerin oy kullanmasına ilişkin düzenlemelerin yapıldığını aktaran Özkoç, "Bizim istediğimiz kavga değil. Biz barış içerisinde, huzur içerisinde Türkiye'de doğru şeyler olsun istiyoruz. Demek ki biz söylediğimiz zaman yanlış olmuyor. Biz ana muhalefet partisiyiz doğru olanı söylediğimiz zaman iktidarın bunu düzeltmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Fiyatlar senin yanlış politikaların nedeniyle fırladı"

Ürün fiyatlarının 3-4 kat artığını ifade eden Özkoç, "45 milyon insanımız açlık sınırı noktasına neden geldi? Bir tek nedeni Recep Tayyip Erdoğan'dır çünkü dünyada uygulanmayan bir ekonomik modeli, Tayyip ekonomisini zorla uygulamaya çalışıyor. Bu politikayla 'Faizi indireceğim, enflasyonu düşüneceğim.' diyor. Senin yaptığın bu uygulama, Türkiye'yi bir felakete sürüklüyor." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı ekonomi modeli nedeniyle doların 8 liradan 14 liraya çıktığını savunan Özkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Doların fırlaması mazotun fırlamasını, benzinin fırlamasını sağlıyor, gıda fiyatlarının artmasını sağlıyor. Gıda fiyatları arttıkça senin asgari ücrete yaptığın zam bunun gerisinde kalıyor. '4 bin 250 lira asgari ücreti çoğaltıp insani noktaya getirdim.' diye övünürken bir iki ay içerisinde senin yanlış ekonomik politikaların nedeniyle fiyatlar öyle bir fırladı ki açlık sınırı asgari ücretin 500 lira üzerine çıktı. Peki bu doğru mu? Değil. Bundan dönmenin bir yolu var mı? Bundan dönmenin yolu Recep Tayyip Erdoğan'ın inadından vazgeçmesidir.

Recep Tayyip Erdoğan dolar milyonerlerine 'Kur korumalı mevduat sistemi çıkaralım.' diyor. Milyarderlerinin kefili milletimiz olacak. Bankada doları olanlara 'Türk lirasına çevirin. Mevduat hesabına bir milyon liraya çevrilmiş bir parayı yatırırsanız, 3 ay içerisinde 272 bin lira olarak size geriye dönecek.' diyor. Bunun en önemli yükünü kim karşılıyor? Hazine yani millet. Hani faiz günahtı Recep Tayyip Erdoğan? Kendi inancınla çelişmiyor musun? Senin yaptığın bu politika, insanları yoksullaştırdı. 'Faiz günahtır.' dedin, Türkiye'deki en büyük faiz uygulayan lider kendinsin. Bu günahtır sen de günahkarsın."

Engin Özkoç, Erdoğan'ın Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldiği programa ilişkin, "Yanındaki insanlara şöyle bir müstehzi bir bakışla ondan sonra da milletin gözünün içine baka baka 'Ben her gece yatarken manda yoğurdunun içerisine kestane balı, hurma ekliyorum yiyorum. Çok şifalıdır.' diyorsun. Milletin manda yoğurdu, kestane balı alacak hali var mı, yok mu? Sen bu kibirle millete üstten bakıyorsun, onların açlığından, yoksulluğundan, mağduriyetinden habersiz gibi onlarla dalga geçiyorsun." dedi.

"Evim" mağdurları için ortak önerge çağrısı

Kamuoyunda "Evim" mağdurları olarak bilinen tasarruf finansman şirketi mağdurlarına değinen Özkoç, muhalefet milletvekillerinin bu mağduriyeti gidermek için ortak önerge vermesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet partilerinin hazır olduğunu dile getiren Özkoç, "Cumhur İttifakı'nın 'evet' demesi yeterli. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz ve TBMM'de onların mağduriyetinin giderilmesi için mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da eleştirerek şöyle devam etti:

"Kara para akladığı iddia edilen ve yurt dışında arama kararı çıkartılan insanlarla odasında görüşen kişinin adı Süleyman Soylu'dur. O kişiyi devletin yapısı ile birlikte yurt dışına kaçırdığını bütçe komisyonunda itiraf eden kişi Süleyman Soylu'dur. Yakalanan tonlarca kokainin gerçek patronunu gizleyen ama o arada hiç bu işle alakası olmayan insanları yakalayıp cezaevine koyan Süleyman Soylu'dur. Süleyman Soylu fitne, fesat, iftira yoluyla Türkiye'de kargaşa yaratmak istiyor. Ne diyor 6'lı ittifakın ortak bildirisiyle ilgili? 'Bir büyükelçiye gitti, ondan yardım istedi.' falan. Buradan sesleniyorum, bu doğruysa gereğini yap. Uyuşturucu baronları, kara para aklayanlar, mafya liderleriyle ilgili gereğini yapmadın. Sana bu konuda güvenmiyorum ama bu konu gerçekten doğruysa gereğini yap."