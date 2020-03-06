CHP Grup Başkanvekili Özkoç hakkındaki fezlekeler TBMM'de - Son Dakika

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CHP Grup Başkanvekili Özkoç hakkındaki fezlekeler TBMM'de
6 saat önce
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan üç ayrı fezleke TBMM Başkanlığına sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:57 Kaynak: İHA
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan üç ayrı fezleke TBMM Başkanlığına sunuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten hazırlanan ve Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekeler TBMM Başkanlığına sevk edildi. Anayasa'nın 83. maddesine göre Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplanacak. Meclis Genel Kurulunda salt çoğunluğun sağlanması durumunda dokunulmazlık kaldırılabilecek. Engin Özkoç, dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından yargılanıp 1 yıldan fazla ceza alırsa milletvekilliği de düşecek. - ANKARA
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