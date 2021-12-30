CHP Grup Başkanvekili Özkoç, SATSO meclis toplantısına katıldı - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) meclis toplantısına katıldı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmasını yapan SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Sakarya'ya destekleri ve hizmetleri için Özkoç'a teşekkür etti.

Özkoç da SATSO ailesinin her zaman bir parçası olduğunu dile getirerek, Sakarya'nın merkez marka kent olması için çok uğraştıklarını anlatarak, kentin turizm ve sanayi alanlarının hepsinde marka olabileceğini belirtti.

Öngörülebilirliğin iş dünyasının en önemli ihtiyacı olduğuna işaret eden Özkoç, şunları kaydetti:

"Biz denizaltı yapan bir ülkeydik. Şu anda önümüzde koyduğumuz hedefleri daha önceden başaran bir ülkeyiz. Ekonomide sürdürülebilirlik çok önemli. Sadece niyet etmek, istemek yetmiyor. Kurumsal bir altyapıya, kendi düşüncelerimizin dışında kendi kuruluşlarımızı kendi özerk yapılarına bırakmak gerekiyor. İş dünyamıza gerekli desteklerin verilmesi konusunda kararlı duruşlar sergilemeliyiz. Sıcak para güveni, istikrarı sever, yoksa gelmez."

Yeşil dönüşüme, kadın istihdamına, cinsiyet eşitliği konusuna, gençleri umutlandırmaya önem verilmesi gerektiğini belirten Özkoç, "İktidara kim gelirse gelsin uzun zamandır toplanmayan ekonomik konseyi mutlaka toplaması gerekiyor. Siyasi etik komisyonu da kurulması gerekiyor. Sayıştayın eski denetim mekanizmasına dönmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dinleyen ve sorularını cevaplayan Özkoç'a, Kuriş ve SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ tarafından teşekkür plaketi ile "Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı" kitabı hediye edildi.