CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bütün hastanelerde gerekli tedavi çalışmaları yapılıyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bütün hastanelerde gerekli tedavi çalışmaları yapılıyor. Devletin bütün imkanları burada." dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, bazı milletvekilleri ve partililerle patlamanın yaşandığı Hendek ilçesine gelen Özkoç, burada yaptığı konuşmada, fabrikada daha önceki senelerde de bir veya iki kez benzer olaylar olduğunu ve can kaybı meydana geldiğini anımsatarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bugün itibarıyla fabrikada 189 kişi olduğunu az önce ifade ettiğini söyledi.

Bunlardan 20'sinin izinli olduğunun düşünüldüğünü ifade eden Özkoç, 169 kişi çalışırken bu patlamanın meydana geldiğini kaydetti.

Özkoç, şu ana kadar 107 kişiye ulaşıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Maalesef 4 kişinin hayatları kurtarılamamış ve vefat etmişler. Bütün hastanelerde gerekli tedavi çalışmaları yapılıyor. Devletin bütün imkanları burada. Sayın Vali'nin en baştan itibaren koordinatörlüğünde daha sonra da İçişleri Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve Sağlık Bakanımız içerideler. Sakarya'nın bütün milletvekilleri, hem diğer AKP milletvekili hem MHP milletvekillerimiz içerideler ve çalışmaya devam ediyorlar, yakından izliyorlar. Bütün arkadaşlarla Sakarya'yla Türkiye'deki bütün imkanlar kullanılarak buradaki kazanın bir an önce insanlar tahliye edilerek, tedaviye alınarak, can kaybı olmadan, daha az can kaybıyla atlatılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Gelişmeleri takip ettiklerini bildiren Özkoç, bir daha böyle kazaların gündeme gelmemesi için de bütün arkadaşlarıyla çalışma yapacaklarını söyledi.

Özkoç, Sakarya'ya ve Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, "Bütün arkadaşlarımıza, AFAD dahil olmak üzere, bölgede çalışma ve kurtarma ekibine dahil olan itfaiyeciler dahil olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Devletimizin görevli bakanlarına ve Sayın Valimize de teşekkür ediyoruz." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:32 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama - Son Dakika

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