Özgür Özel: "Bu Fiyatı Manisa Kabul Etmiyor. 27 TL Üzüm Üreticisine ve Manisa'ya Hakarettir" - Son Dakika
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Özgür Özel: "Bu Fiyatı Manisa Kabul Etmiyor. 27 TL Üzüm Üreticisine ve Manisa'ya Hakarettir"

20.08.2022 18:55
Özgür Özel: "Bu Fiyatı Manisa Kabul Etmiyor. 27 TL Üzüm Üreticisine ve Manisa'ya Hakarettir"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa’da 27 lira olarak açıkladığı kurum üzüm fiyatına; “Bu fiyatı Manisa kabul etmiyor. 27 TL üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir” tepkisini gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'da 27 lira olarak açıkladığı kurum üzüm fiyatına; "Bu fiyatı Manisa kabul etmiyor. 27 TL üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir" tepkisini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde kuru üzüm taban fiyatını 27 TL olarak açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yeni üzüm fiyatına, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki gösterdi. Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üzümcünün '2 doların altında fiyat açıklayacaksa Manisa'ya boşuna gelmesin' dediği Tayyip Erdoğan, 1,5 doların bile altında bir fiyat açıklamıştır. Bu fiyatı Manisa kabul etmiyor. 27 TL üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir."

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan çekirdeksiz sultani kuru üzümün TMO alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan çekirdeksiz sultani kuru üzümün TMO alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı Manisa'da tamamlanan 207 tesisin açılışı yapıldı (1) Manisa'da tamamlanan 207 tesisin açılışı yapıldı (1)
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: 'Bu Fiyatı Manisa Kabul Etmiyor. 27 TL Üzüm Üreticisine ve Manisa'ya Hakarettir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Özel: "Bu Fiyatı Manisa Kabul Etmiyor. 27 TL Üzüm Üreticisine ve Manisa'ya Hakarettir" - Son Dakika
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