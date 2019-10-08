CHP grup toplantısı
1 saat önce
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi ve salondakileri selamlaması -Kılıçdaroğlu'nun oturması ve adı anons edildiğinde kürsüye çıkması -Salondaki katılımcılar -Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup...
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:14 Kaynak: AA
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi ve salondakileri selamlaması
-Kılıçdaroğlu'nun oturması ve adı anons edildiğinde kürsüye çıkması
-Salondaki katılımcılar
-Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (Detaylar)
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