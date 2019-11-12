CHP grup toplantısı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi Salondaki katılımcılar Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması Kılıçdaroğlu'nu dinleyen partililer TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:14 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi
Salondaki katılımcılar
Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması
Kılıçdaroğlu'nu dinleyen partililer TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (Detaylar)
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