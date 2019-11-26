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CHP Grup Toplantısı

7 saat önce

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Grup toplantısına katılanlardan detay Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşmasın detay görüntülerTBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

Grup toplantısına katılanlardan detay

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşmasın detay görüntüler

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (14)

CHP Grup Toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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