CHP Grup Toplantısı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün bir Suriye'den daha değerlidir. Eski Dışişleri Bakanımız İhsan Sabri Çağlayangil'in sözüdür: Orta Doğu'da bir toplantıya çağrıldığınızda adınız masada yoksa, bir de menüye bakın" dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, Osman Kavala kararına değinerek, "Osman Kavala için mahkeme beraat kararı veriyor. Cezaevi aracındayken Erdoğan konuşuyor, 'Onu beraat ettirmeye kalkıştılar' diyor. Cezaevi aracının içinden tekrar cezaevine götürüldü. Bu mudur adalet? Bu insani, ahlaki, vicdani bir meseledir. Osman Kavala'ya beraat veren hakimler hakkında da HSK soruşturma kararı veriyor" ifadelerini kullandı.



Dış politikanın iyi düşünülüp konuşulması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Dış politika ülkelerin çıkarları üzerine inşa edilir. İktidar muhalefet olmaz dış politikada. 2005'te Suriye sınırındaki mayınlı araziyi 49 yıllığına İsrail'e verdiler. Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık, iptal ettirdik. Bugün 216 bin dekarlık toprağımızda İsrail olsaydı ne olurdu? Bunu kim engelledi? Cumhuriyet Halk Partisi. 'Suriye'deki kavganın niye parçası oldun? İdlib'de, Libya'da ne işin var' diye sorduk. Bugün Filistin bile bizi desteklemiyor, Filistin bile! Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün bir Suriye'den daha değerlidir. Eski Dışişleri Bakanımız İhsan Sabri Çağlayangil'in sözüdür: Orta Doğu'da bir toplantıya çağrıldığınızda adınız masada yoksa, bir de menüye bakın" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA