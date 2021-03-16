CHP Grup Toplantısı - Son Dakika

CHP Grup Toplantısı

16.03.2021 16:18
CHP Grup Toplantısı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu.

CHP Grup Toplantısında açıklamalarda bulunan Kılıçdadroğlu, 14 Mart'ın Tıp Bayramı olduğunu hatırlatarak, "Sağlık çalışanlarının talepleri göz ardı edildi biliyoruz. Bir kişinin hayatını kurtarmak için hayatını feda eden kişiye sağlık çalışanı denir. Biz bütün sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Pandemi sürecinde 387 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Onlar içinde bulunduğumuz dönemin mutlaka bir meslek hastalığı olmasını istediler ama iktidar bu görevi yerine getirmedi. İktidar tarafından bir kanun teklifi getirilmediği için parlamento bunu geçirmedi. Sayımız az olduğu için geçiremedik ama yapacağız, iktidar olunca yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında milletvekili sayısını 450'ye düşüreceklerini, Ekonomik ve Sosyal Konsey'e işlev kazandıracaklarını, Ulusal Vergi Konseyi'nin kuracaklarını da belirtti. - ANKARA

CHP Grup Toplantısı
CHP Grup Toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, İktidar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Grup Toplantısı - Son Dakika


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