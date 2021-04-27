CHP Grup toplantısı - Son Dakika

CHP Grup toplantısı

27.04.2021 17:46

CHP Grup toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "(ABD Başkanı Biden'ın açıklaması) 19 Mayıs 1985 tarihinde New York Times ve Whashington Post gazeteleri görünseydi ve o gazeteler Biden'ın önüne konsaydı belki bu açıklama hiç olmayacaktı.

CHP Grup toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"(ABD Başkanı Biden'ın açıklaması) 19 Mayıs 1985 tarihinde New York Times ve Whashington Post gazeteleri görünseydi ve o gazeteler Biden'ın önüne konsaydı belki bu açıklama hiç olmayacaktı. Çünkü o tarihte çok sayıda tarihçi 1915 olaylarının soykırım olarak görülmeyeceğini bütün dünyaya ilan ediyorlardı"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "19 Mayıs 1985 tarihinde New York Times ve Whashington Post gazeteleri görünseydi ve o gazeteler Biden'ın önüne konsaydı belki bu açıklama hiç olmayacaktı. Çünkü o tarihte çok sayıda tarihçi 1915 olaylarının soykırım olarak görülmeyeceğini bütün dünyaya ilan ediyorlardı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarihi günler yaşadığına dikkat çekerek, "Aklı başında olan her bir vatandaşımızın tek tek sorumluluğu var. Bu ülkenin geleceği konusunda her birimizin sorumluluğu var. Sandığa gidip oy atarken de siyasal iktidarı yargılarken de sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız. Her birimiz huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Görüş farklılıklarımız farklı olabilir, ama bu ülkede beraber birlikte yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Biden'ın 24 Nisan'da yaptığı açıklamaya yönelik olarak Kılıçdaroğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biden bu yıl 24 Nisan'da konuşurken soykırımı kabul edecek diye. Washington temsilcimizi aradım, doğru mu dedim. Evet doğruluk payı çok yüksek dedi. 22 Nisan'da bir açıklama yaptım. Biden'ın yapacağı açıklamada soykırım sözcüğünün kullanmasının doğru olmadığını iki ülke arasında onarılmaz bir hasar açabileceğini, bu işin siyasilerin değil tarihçilerin işi olması gerektiğini anlattım. Parti sözcümüz aynı şekilde bizim söylediklerimize vurgu yaptı. Biden soykırım sözcüğünü iki kez kullandı. Bu Türkiye açısından çok büyük bir talihsizlik. Bugüne kadar pek çok iktidar geldi gitti ama hiçbir Amerikan Başkanı 1915 olaylarını bir soykırım olarak tanımlamadı. 1915 olayları bizimle Ermeniler arasında ciddi travmalara yol açtığı gerçektir. Birinci Dünya Harbinden başlayarak çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini görürsünüz. Siyasetçilere düşen görev geçmişin acılarını bugün siyasi malzeme yapmamalarıdır. Siyasilere düşen görev tarihin derinliklerinden ders çıkararak geleceği kardeşlik ve barış üzerine inşa etmektir. Bunu yaparsanız gerçek anlamda politikacı olursunuz. 1915 olayları acı mıdır? Acıdır. İncelenmeli midir? Gerekirse incelenmeli. Kim yapmalı bu görevi? Tarihçiler yapmalı. Türkiye bu konuda her zaman hazır olduğunu ifade etti. Tarihçiler gelsinler baksınlar bizim arşivlerimize dedi. Ermenistan da arşivlerini açsın dedi. 19 Mayıs 1985 tarihinde New York Times ve Whashington Post gazeteleri görünseydi ve o gazeteler Biden'ın önüne konsaydı belki bu açıklama hiç olmayacaktı. Çünkü o tarihte çok sayıda tarihçi 1915 olaylarının soykırım olarak görülmeyeceğini bütün dünyaya ilan ediyorlardı. Ama o zaman bir devlet vardı, dışişleri bürokrasisi vardı. El birliğiyle bütün dünyaya bunu anlatıyorlardı. Evet burada acı olaylar var tarihçiler incelesin ama bugün bugünün siyasetine malzeme etmek doğru değildir diye."

CHP Grup toplantısı
CHP Grup toplantısı
CHP Grup toplantısı
CHP Grup toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Soykırım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Grup toplantısı - Son Dakika


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