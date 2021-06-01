CHP Grup Toplantısı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " İkizdere'de verilen mücadele, sadece bugünün değil, geleceğin de mücadelesi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kürsüye çıkmadan önce İkizdere'den gelen kadınları selamlayan Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında ise, "İkizdere'de verilen mücadele, sadece bugünün değil, geleceğin de mücadelesi. Mantığı talan olan bir siyasi anlayış her türlü zorluğu çıkarıyor. Neredeyse bir orduyu görevlendirecek. İkizdereliler güçlerinin farkındalar. Toplumun her kesiminden destek alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÇAY İTHALATINI YASAKLAYACAĞIZ"

Rize ve Artvin için çayın önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Karadeniz için de fındık stratejik ürün. Bölge halkının gelir düzeyinin yükselmesinin en önemli gerekçesi bu ürüne verilecek olan hakkı olan taban fiyatının verilmesidir. Çay üreticileri isyan etti, 'verilen fiyat düşüktür' diye. 'Fiyatı yükseltin' dediler. Rizeli ve Artvinli kardeşlerim çay konusunda yıllarca isyan ediyorsunuz. Oy verdiğiniz AK Parti, yıllardır Türkiye'ye çay ithal ediyor. Biz çay ithalatını yasaklayacağız. Kaçak çayı da meydanda yakacağız" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)