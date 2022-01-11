CHP grup toplantısı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün engelli kardeşlerim biliyor ki binlerce engelli kadrosu şu anda boş. O kadroları iktidar olduğumuz zaman bütün engellilere hakkaniyet içinde teslim edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, engellilerle ilgili olarak, "Devlet sakatların korunmasını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır diyor Anayasa. Parlamentoya zaman zaman gelen yasalar konusunda görüş ifade ediliyor. Bütün engelli kardeşlerim biliyor ki binlerce engelli kadrosu şu anda boş. O kadroları iktidar olduğumuz zaman bütün engellilere hakkaniyet içinde teslim edeceğiz" diye konuştu.

Devletin yönetilemediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Güçler aslında siyasi otoriteye yön veriyor. Bazıları uyuşturucu baronları, bazıları dolar baronları, bazıları tefeci baronları, bunlar yön veriyor. Benim ne kadar doğruları söylediğimi bütün milletimin bilmesini isterim. Devleti adaletle yönetmek istiyorsanız ekonomide de adalet olması lazım. Gencecik evlatlarımız evleniyor. Aileler büyük bir umutla düğünleri yapılıyor. İkisi de işsiz, evi bırakıp anne ve babaların yanına geliyorlar. İnsanları bu hale getirdiler. SODEV'in bir anketi var. Türkiye nereye gidiyor diye soruluyor. İyiye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 10.8. Bu toplumun yüzde 90'ı ekonomi kötüye gidiyor diyor" şeklinde konuştu.

20 Aralık gecesinde dolar kurunun 18 liradan 13 liraya gerilediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Birileri 18 liradan dolarını bozdurdu 2 gün sonra gitti 13 liradan dolar satın aldı. Milyarca lira para kazandı bazıları. Bunu araştıralım dedik Meclis'te. AK Parti'nin ve MHP'nin milletvekilleri 'Hayır araştırmayalım' dediler. Buradan milletime açıkça şikayet ediyorum. Hem hak, hukuk diyecekler 84 milyon insan soyuluyor kim soydu bunları deyince 'hayır' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, akaryakıta 46 kez zam geldiğini hatırlatarak, dolar düşünce niye zam yapıldığını sorguladı.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)