CHP Grup toplantısı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birlikte yaşamak istiyoruz. Biz onurlu bir ülke olmak istiyoruz. Hızla büyüyen, gelişen ülke olmak istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, medyanın durumundan bahsederek, "'Gazeteci gazeteciliğin hakkını vermek zorundadır. Halkı aydınlatmak için yola çıkanlar en büyük sorunu yaşar hale getirdiler. Basın İlan Kurumu, medya üzerinde ciddi bir baskı unsuru pozisyonuna gelmiş durumda. Doğru haberlere erişim engeli getiriliyor. Basın kartı verilmezse gazeteciler yıpranma hakkından yararlanamıyorlar. Erken emekli olma hakları var, yararlanamıyorlar. Birçok organizasyona akredite olamıyorlar, güvenlik güçlerine basın kartı sunamıyorlar. Yurt dışına çıkışta gri pasaport alamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Kılıçdaroğlu, "Günlerce elektrik verilmedi, insanlar soğukta perişan oldu. İki Genel Başkan Yardımcımız Isparta'daydı, milletvekillerimiz Isparta'daydı. Dört gün sonra bakan oraya gitti. Niye gitti, helalleşmek için gitti. Senin görevin ne arkadaş? Günlerce bir kente elektrik verilmiyorsa bunun bir sorumlusu olması lazım. Yeliz denen arkadaş 'Bunun sorumlusu CHP'dir' dedi. Gerçekten akıllarını oynatmışlar. CHP'yi kötüleyince siyaset yaptığını zannediyor" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, konutlarda 48 saatten fazla, insanların yoğun olduğu bölgelerde 24 saatten fazla elektrik kesintisi olursa tazminat ödenmesi gerektiğini hatırlatarak, bütün vatandaşların tazminat alma hakkının bulunduğuna işaret etti.

Elektrik zamlarına değinen Kılıçdaroğlu, "Zamlar yağmur gibi yağıyor. İğneden ipliğe zam geliyor, her yerde zam var. Bu Türkiye'nin iyi yönetilmediğini gösteriyor. Kışın ortasında elektriğe yüzde 127 zam yapar mısınız? Zamları siz yapıyorsunuz. Vatandaşı siz inletiyorsunuz. Suçlanan kim Kılıçdaroğlu. Niye ödemeyeceğim dedim; bunun acısını geniş kitlelere duyurmam lazım. Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın sesini çıkarabilecek bir alan bırakmadılar. Kim bunların sesi, sözcüsü olacak. Sizin feriştahınız gelse ben donmam, mücadele ederim. Elektrik faturaları konusunda hemen dağıtıcı şirketleri topladılar" diye konuştu.

Altı partinin buluşmasına ilişkin Kılıçdaroğlu, kendilerinin ayrı partiler ve programlarının da ayrı olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Gençlerin umutlarını yurtdışında aradığını 6 parti genel başkanı görüyor. 6 parti genel başkanı bir araya geldi. Türkiye'yi dilenci konumuna düşürdüler, para dileniyorlar. Şerefsiz dedikleri kişilere şimdi el ayak öpmeye gidiyorlar. Londra borsalarına demedikleri kalmamıştı oraya gidiyorlar. 6 parti genel başkanı bu tabloyu düzeltmeye kararlı. Ülkemizin kalkınmasını istiyoruz, özgürlük, adalet istiyoruz. Din ve vicdan özgürlüğü istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Biz onurlu bir ülke olmak istiyoruz. Hızla büyüyen, gelişen ülke olmak istiyoruz. Gazetecilerin, aydınların tutuklandığı bir ülke olmak istemiyoruz" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk - Nurullah Geylani/İHA)