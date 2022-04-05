CHP Grup toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Grup toplantısı

05.04.2022 17:22
CHP Grup toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yargı bağımsızlığı konusunda, çoklu baro konusunda endişe taşıyorlar.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yargı bağımsızlığı konusunda, çoklu baro konusunda endişe taşıyorlar. Serbest çalışan avukatlar ücretleri konusunda endişe taşıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları'nın fedakarca çalıştığını belirterek, "Bütün engellemelere rağmen çalışıyorlar. Başarılı görevler yapıyorlar. Şikayet etmeyeceksiniz, engelleri aşacaksınız. Bulunduğunuz beldede, şehirde, büyükşehirde bir tek çocuk bile yatağa aç girmeyecek. Herkesin güvencesi o kentin belediye başkanı olacak. Belediye başkanlarımız muhtarlarla işbirliği yaparak herkese ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Avukatların sorunlarına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Yargı bağımsızlığı konusunda, çoklu baro konusunda endişe taşıyorlar. Serbest çalışan avukatlar ücretleri konusunda endişe taşıyorlar. Bugün grup başkanvekillerimiz Meclis Genel Kurulu'nda bunları gündeme getirecekler" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Bütün polis kardeşlerimin dertlerini biliyorum. Mesai kavramı yok. 24 saat çalışan polis kardeşlerimi de biliyorum. Talimat gelir, ikinci bir emre kadar bekler. Sizden sadece şunu isteyeceğim: 'Hakkın, hukukun, adaletin yanında olun.' Hiçbir güç bu sorunları çözmenize engel olamayacaktır. Bu kardeşiniz bunun teminatıdır. Emekli polisler de aramızda. Hiç merak etmeyin, Emniyet'te, yasa dışı talimatları kim verirse devri iktidarımızda onun hesabını verecek. Haklının yanında olun, hukukun, adaletin yanında olun."

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

CHP Grup toplantısı
CHP Grup toplantısı
CHP Grup toplantısı
CHP Grup toplantısı

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) HDP Grup Başkanvekili Oluç, basın toplantısı sırasında rahatsızlandı HDP Grup Başkanvekili Oluç, basın toplantısı sırasında rahatsızlandı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP Grup toplantısı - Son Dakika


Son Dakika
17:46 Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? Resmi açıklama cuma günü bekleniyor
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı tebrik etti!
17:39 CHP Bursa İl Başkanlığı, fatura borcunu 5 TL'lik banknotlarla ödedi!
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ve eski sevgilisi İmge arasındaki atışmalar devam ediyor!
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
16:23 Luis Suarez'in menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 17:53:21. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Grup toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement