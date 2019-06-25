Son Dakika Haberleri: CHP grup toplantısı - detaylar
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CHP grup toplantısı - detaylar

20 dakika önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi ve salondakileri selamlaması Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması Salondaki katılımcılardan görüntüler TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi ve salondakileri selamlaması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
Salondaki katılımcılardan görüntüler TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (detaylar)
CHP grup toplantısı - detaylar
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:17 Kaynak: AA
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