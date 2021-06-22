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CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestiren pankart - Son Dakika

CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestiren pankart

22.06.2021 16:50
CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestiren pankart, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı grup toplantısına çiftçilerin açtığı pankart damga vurdu. Demirören'le ilgili kredi iddialarına gönderme yapılan pankartı gören Kılıçdaroğlu, "Bekleyin o konuya da geleceğim" dedi. Çiftçiler, Meclis'te açtığı pankartta "Borçlarını değil çiftçiyi öteliyorlar, çiftçiyi değil Demirören'i gözetiyorlar" yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu partililere seslendiği sırada salonda bulunan çiftçiler "Borçlarını değil çiftçiyi öteliyorlar, çiftçiyi değil Demirören'i gözetiyorlar" yazılı pankart açtı. Pankartı gören Kılıçdaroğlu konuşmasına kısa bir süre ara vererek "Bekleyin o konuya da değineceğim" dedi.

CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestiren pankart

"750 MİLYON DOLAR KREDİ ÇEKECEKSİN SONRA ÖDEMEYECEKSİN"

Konuşmasının bir bölümünde Yıldırım Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı kredi ile ilgili de açıklama yapan Kılıçdaroğlu "Devletin bankasından 750 milyon dolar kredi çekeceksin. Sonra bunu ödemeyeceksin, Saraylarda ağırlanacaksın etrafında bir tane icra memuru bile gezemeyecek. Böyle bir adaletsizlik dünyanın hiçbir yerinde yok. Milli piyangoyu da ona verdiler. Böyle bir rezalet Cumhuriyet tarihinde yaşanmadı. Garibana icra gelecek 750 milyon tokatlayan adama hiçbir şey olmayacak" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestiren pankart

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Son Dakika Politika CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestiren pankart - Son Dakika


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