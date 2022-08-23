CHP Milletvekillerinin Dinlediği Niğdeli Esnaf: "Halk Zor Durumda. Herkes Aç. Ufak Tefek Çalışıyoruz, Ama Yetmiyor" - Son Dakika
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CHP Milletvekillerinin Dinlediği Niğdeli Esnaf: "Halk Zor Durumda. Herkes Aç. Ufak Tefek Çalışıyoruz, Ama Yetmiyor"

23.08.2022 18:34

CHP Grup Toplantısı’nın yapıldığı Niğde’de, CHP milletvekilleri Abdüllatif Şener, Ali Mahir Başarır ve Serkan Topal’ın dinlediği esnaf; “Gerçekten bu halk zor durumda. Patatesimiz öyle, soğanımız öyle... Herkes aç. Tamam, ufak tefek çalışıyoruz, ama yetmiyor. Bir koli yumurta 50 lira olmuş. Bu zamanda bu lokanta ful çekerdi, şu anda kimse yok” dedi.

ENES CAN ÖZMEN

CHP Grup Toplantısı'nın yapıldığı Niğde'de, CHP milletvekilleri Abdüllatif Şener, Ali Mahir Başarır ve Serkan Topal'ın dinlediği esnaf; "Gerçekten bu halk zor durumda. Patatesimiz öyle, soğanımız öyle... Herkes aç. Tamam, ufak tefek çalışıyoruz, ama yetmiyor. Bir koli yumurta 50 lira olmuş. Bu zamanda bu lokanta ful çekerdi, şu anda kimse yok" dedi.

CHP Grup Toplantısı, bugün Niğde'de yapıldı. CHP milletvekilleri, grup toplantısının ardından Niğde esnafını ziyaret etti. CHP milletvekilleri Abdüllatif Şener, Ali Mahir Başarır ve Serkan Topal'ın dinlediği lokantacı, şunları söyledi:

"Nasıl anlatacağız, işte görüyorsunuz dükkanın halini. Burası tıklım tıklımdı her zaman. Şimdi bomboş. Eskiden bir kişi çalışırdık şimdi 3 kişi çalışıyoruz geçinemiyoruz yine. Çoluk çocuk mücadele ediyoruz, olmuyor. Kendiniz görün. Dükkanların halini görün. Bizim halimizi görün. Bizim umudumuz sizsiniz. Umarım bizi kurtaracaksınız.

Gerçekten bu halk zor durumda. Patatesimiz öyle, soğanımız öyle... Bugün çoğu kişiye söyleyin, herkes aç yani. Tamam, ufak tefek çalışıyoruz, ama yetmiyor. Bir koli yumurta 50 lira olmuş. Bu zamanda bu lokanta ful çekerdi, şu anda kimse yok. Bakın kimse yok. Nedeni pahalılık. İnsanlar boşanmaya kalkıyor gidin çoğu kişiye bakın herkes boşanıyor. Niye zor durumda kalıyorlar. Artık geçim sıkıntısı çok. Bizim sizden tek ricamız bir an evvel başa gelin bizi kurtarın, umudumuz sizsiniz."

"HER ŞEY PAHALI, ALAMIYORUZ"

Kuru temizlemeci, "Maliyetler arttı. Biz ürün fiyatlarının üzerine koyamıyoruz ister istemez halka yansıtamıyoruz. Tabi sıkıntımız var. Ne zaman düzelir, nasıl olur?" dedi.

Niğdeli bir vatandaş ise, "Ölüyoruz açlıktan vallahi bak inan Allah biliyor. Her şey pahalı valla alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Başarır, bir kuruyemişçiye, geçen sene ile bu sene arasında aşurede kullanılan malzemelerin fiyatlarının ne kadar arttığını sordu. Kuruyemişçi, "Taban fiyatı fındıkta 54 lira açıklandı. Biz iç fındığı 129'a satıyoruz. Şu anda direk 54 lira taban fiyatı olan fındık 150 lira yerinde. 200 liradan aşağıya bunu vatandaş tüketemiyor. Üzümde önümüzdeki günlerde zamlanacak. Yani devletin vermiş olduğu taban fiyat üzerinden. Piyasa kendi kendine etiketleme yapmıyor" dedi.

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CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor CHP'li Başarır'ın Niğde'de Dinlediği İnşaat İşçisi: 'Gözleri Parıl Parıl Parlıyor. Devlet Arkalarında… Biz Ne Yapacağız?' CHP'li Başarır'ın Niğde'de Dinlediği İnşaat İşçisi: 'Gözleri Parıl Parıl Parlıyor. Devlet Arkalarında… Biz Ne Yapacağız?'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Serkan Topal, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekillerinin Dinlediği Niğdeli Esnaf: 'Halk Zor Durumda. Herkes Aç. Ufak Tefek Çalışıyoruz, Ama Yetmiyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekillerinin Dinlediği Niğdeli Esnaf: "Halk Zor Durumda. Herkes Aç. Ufak Tefek Çalışıyoruz, Ama Yetmiyor" - Son Dakika
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