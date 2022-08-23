CHP'li Başarır'ın Niğde'de Dinlediği İnşaat İşçisi: "Gözleri Parıl Parıl Parlıyor. Devlet Arkalarında… Biz Ne Yapacağız?" - Son Dakika
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CHP'li Başarır'ın Niğde'de Dinlediği İnşaat İşçisi: "Gözleri Parıl Parıl Parlıyor. Devlet Arkalarında… Biz Ne Yapacağız?"

23.08.2022 19:12
CHP'li Başarır'ın Niğde'de Dinlediği İnşaat İşçisi: "Gözleri Parıl Parıl Parlıyor. Devlet Arkalarında… Biz Ne Yapacağız?"

CHP Grup Toplantısı’nın yapıldığı Niğde’de, CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Serkan Topal’ın dinlediği inşaat işçisi; “Ben emekliyim. Hem de burada çalışıyorum. Yetmiyor… Ona göre çok güzel. Gözleri parıl parıl parlıyor. Devlet arkalarında… Biz ne yapacağız?" dedi.

ENES CAN ÖZMEN

CHP Grup Toplantısı'nın yapıldığı Niğde'de, CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Serkan Topal'ın dinlediği inşaat işçisi; "Ben emekliyim. Hem de burada çalışıyorum. Yetmiyor… Ona göre çok güzel. Gözleri parıl parıl parlıyor. Devlet arkalarında… Biz ne yapacağız?" dedi.

CHP Grup Toplantısı, bugün Niğde'de yapıldı. CHP milletvekilleri, grup toplantısının ardından Niğde esnafını ziyaret etti. CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Serkan Topal'ın sorunlarını dinlediği Niğdeli vatandaş, şunları söyledi:

"Yani zor durumdayız geçinemiyoruz. Haksızlığın, torpilin el aldığı bir ülkede yaşamaya başladık. Gençlerimiz boş, okuyorlar boştalar. Yani torpille işe giren girene… Öbürleri okusa bile boş. Geçim sıkıntısı aldı yürüdü. Çiftçilik yapamıyoruz ekemiyoruz, dikemiyoruz… Zor durumdayız. Kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Korkularımızı atıyoruz, size bağlıyoruz, her şeyi. Sizler önümüzde durdukça biz de başaracağız."

"EKONOMİ BELLİ, PERİŞANLIK ORTADA"

Niğdeli taksici, "Sigortayı 5 bin liraya hatır için yaptırdık. Sadece trafik sigortası. Lastik bir yıl önce 750 liraydı şimdi bin 250 lira, bin 500 lira. 6 bin liraya taktırdım. Mazot 25 lira, kilometrede bir yıl önce 50 kuruş 60 kuruş yakıyordu şimdi 2 lira oldu. Depoyu 300 liraya dolduruyorduk şimdi bin 500 liraya dolduruyoruz" dedi.

Ali Mahir Başarır ise, "Zam yaptığı için taksiye binemiyor insanlar. İş yapamıyor insanlar. Durak değerleri düştü, plaka değerleri düştü bunu hep beraber düzelteceğiz" dedi.

CHP'li Başarır'ın "Çocuklar nasıl" sorusunu yönelttiği inşaat işçisi ise "Çocuklar iyi de bizler iyi değiliz. Durum belli, ekonomi belli. Perişanlık ortada. Aldığımız akşam bitiyor eve gitmeden bitiyor. Günlük de alsak fark etmiyor, aylık da alsak fark etmiyor. Ben emekliyim hem çalışıyorum yine yetmiyor" dedi.

Başarır'ın "Ekonomi iyi diyor, Nebati" sözlerinin üzerine işçi, "Doğru ona göre çok güzel. Gözleri parıl parıl parlıyor. Devlet arkalarında… Biz ne yapacağız?" diye konuştu.

Başarır ise "Herkesin alın terinin karşılığını aldığı bir düzeni hep beraber kuracağız. Aynı gemide yürüyenler bizleriz. Ama bir gemi daha var. O gemide yürüyenler de belli. İşte Cengiz İnşaat, Kolin İnşaat, beşli çete, müteahhitler, Cumhurbaşkanı, Nebati, bakanlar... Bu geminin yolcuları bizleriz. O yüzden bu gemi kazanacak, halkın gemisi" dedi.

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CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor CHP Milletvekillerinin Dinlediği Niğdeli Esnaf: 'Halk Zor Durumda. Herkes Aç. Ufak Tefek Çalışıyoruz, Ama Yetmiyor' CHP Milletvekillerinin Dinlediği Niğdeli Esnaf: 'Halk Zor Durumda. Herkes Aç. Ufak Tefek Çalışıyoruz, Ama Yetmiyor'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Başarır'ın Niğde'de Dinlediği İnşaat İşçisi: 'Gözleri Parıl Parıl Parlıyor. Devlet Arkalarında… Biz Ne Yapacağız?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Başarır'ın Niğde'de Dinlediği İnşaat İşçisi: "Gözleri Parıl Parıl Parlıyor. Devlet Arkalarında… Biz Ne Yapacağız?" - Son Dakika
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