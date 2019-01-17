Son Dakika Haberleri: CHP Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

CHP Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

27 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından Hacıbektaş Belediye Başkan adayı açıklandı.

CHP Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı Belli Oldu, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından Hacıbektaş Belediye Başkan adayı açıklandı.

CHP Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP Genel Merkezi tarafından Hacıbektaş Belediye Başkan adayı olarak İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek aday adayı olan Arif Yoldaş Altıok ismi açıklandı.

CHP Genel Merkezi tarafından Hacıbektaş Belediye Başkanı olarak görevine devam eden Ali Rıza Selmanpakoğlu aday gösterilmedi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:37 Kaynak: İHA

Hacıbektaş, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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