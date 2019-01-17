CHP Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı Belli Oldu
27 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından Hacıbektaş Belediye Başkan adayı açıklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından Hacıbektaş Belediye Başkan adayı açıklandı.
CHP Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP Genel Merkezi tarafından Hacıbektaş Belediye Başkan adayı olarak İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek aday adayı olan Arif Yoldaş Altıok ismi açıklandı.
CHP Genel Merkezi tarafından Hacıbektaş Belediye Başkanı olarak görevine devam eden Ali Rıza Selmanpakoğlu aday gösterilmedi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:37 Kaynak: İHA
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