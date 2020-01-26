CHP Hakkari İl Başkanlığına Nazım Demir seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Hakkari İl Başkanlığına Nazım Demir seçildi - Son Dakika

CHP Hakkari İl Başkanlığına Nazım Demir seçildi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hakkari İl Başkanlığına Nazım Demir yeniden seçildi.

CHP Hakkari İl Başkanlığına Nazım Demir seçildi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hakkari İl Başkanlığına Nazım Demir yeniden seçildi.

Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nazım Demir ve Metin Koparan'ın yarıştığı kurulda, 44 delege oy kullandı. 24 delegenin oyunu alan Demir, yeniden il başkanı oldu.

Demir, partililere teşekkür ederek, sonucun hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya CHP Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek, partililer, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Nazım Demir, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:22 Kaynak: AA
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