CHP Halfeti İlçe Başkanı Vural, güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Halfeti İlçe Başkanı Vural, güven tazeledi - Son Dakika

CHP Halfeti İlçe Başkanı Vural, güven tazeledi

7 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Halfeti İlçe Başkanlığı olağan kongresi ilçe teşkilat binasında gerçekleştirildi.

CHP Halfeti İlçe Başkanı Vural, güven tazeledi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Halfeti İlçe Başkanlığı olağan kongresi ilçe teşkilat binasında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kongrenin divan başkanlığının oluşturulması ve protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.

İlçe Başkanı Mehmet Vural tek listeyle girdiği seçilerde güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Kongreye, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP Şanlıura İl Başkanı Hayreddin Cidir ve partililer katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Halfeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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