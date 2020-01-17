Son Dakika › Güncel › CHP Halfeti İlçe Başkanı Vural, güven tazeledi - Son Dakika
CHP Halfeti İlçe Başkanı Vural, güven tazeledi
7 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Halfeti İlçe Başkanlığı olağan kongresi ilçe teşkilat binasında gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:38 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Halfeti İlçe Başkanlığı olağan kongresi ilçe teşkilat binasında gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kongrenin divan başkanlığının oluşturulması ve protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.
İlçe Başkanı Mehmet Vural tek listeyle girdiği seçilerde güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
Kongreye, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP Şanlıura İl Başkanı Hayreddin Cidir ve partililer katıldı.
Son Dakika Son Dakika: CHP'li belediyelerde net asgari ücret 2.500 TL'ye yükseltiliyor Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti