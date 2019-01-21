Son Dakika Haberleri: CHP Hatay İl Başkanı: Lütfü Savaş'ın Yanındayız

CHP Hatay İl Başkanı: Lütfü Savaş'ın Yanındayız

58 dakika önce

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, CHP'nin bütün varlığıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yanında olduğunu söyledi.

CHP Hatay İl Başkanı: Lütfü Savaş'ın Yanındayız, System.String[]
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, CHP'nin bütün varlığıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yanında olduğunu söyledi.

CHP Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın hakkında soruşturma başlatıldığına ilişkin açıklamaları nedeniyle değerlendirmelerde bulundu. Parti binasında milletvekillileri, partili belediye başkanları ve partililerin katılımıyla düzenlenen destek toplantısında konuşan Başkan İbrahim Özgün, Suriye savaşında en fazla Hatay'ı etkilediğine dikkat çekerek, "En ağır faturayı Hataylılar ödemiştir. Bizler CHP olarak savaşın en başından beri insani politikaları sergiledik" dedi.

SURİYELİ MÜLTECİLER SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Mültecileri oy ve çıkar enstrümanı olarak görmediklerini anlatan Özgün, şöyle konuştu:

"Ancak ne yazık ki, AK Parti'nin dış politikadaki yanlışlarını sürdürmede ısrarcı tavrı sorunları büyütmüş ve faturayı ağırlaştırmıştır. Şimdi bu politikanın yanlışlığına ve misafir olarak kabul edip, 'oldu bitti' ile söz sahibi yapılan Suriyeli mülteciler sorununa dikkat çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz."

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:29 Kaynak: DHA

İbrahim Özgün, Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay, Politika
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