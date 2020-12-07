CHP Hatay İl Başkanı Parlar, 15 günlük genel karantina talep etti - Son Dakika

CHP Hatay İl Başkanı Ramiz Parlar, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının ve hastalık nedeniyle ölümlerin giderek arttığını savunarak, ülkede 15 günlük karantina uygulanmasını istedi.

Parlar, parti binasında düzenlediği basın toplantısında son günlerde bölgede Kovid-19 salgının büyümesi nedeniyle hastanelerde tedavi hizmetlerinin yeterince yapılamadığını ve bu nedenle çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Hatay'da son bir haftada Kovid-19 salgının çok fazla artığına dikkat çeken Parlar, şöyle devam etti:

"Bir haftadır sadece bulaşıcı hastalık nedeniyle Hatay'da günde 40-60 civarı hasta hayatını kaybetmektedir. Durum giderek daha da kötüleşmektedir. Sağlık personeli çaresiz bir halde hastalanmayı hatta ölümü göze alarak elinden geleni yapmakta ancak kötü gidişi durduramamaktadır. Hatay bu durumdayken ülkenin diğer bölümlerinde de durum pek farklı olmadığı ortadadır."

Pandeminin ekonomik ve sosyal açıdan olumsuzluklar yarattığına değinen Parlar, " Hem CHP il başkanı, hem de bir yurttaş ve hekim olarak hükümetin sağlık meslek örgütleri ve sendikalarla işbirliği yaparak etkili bir salgın yönetimi ve kontrolü için başta en az 15 günlük karantina olmak üzere gerekenleri yapmasını bekliyorum." diye konuştu.