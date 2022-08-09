İsmet Tokdemir: Mısır Fiyatının En Az 7 Lira ve Üstü Olması Gerekiyor Ki Çiftçi Tarıma Devam Etsin - Son Dakika
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İsmet Tokdemir: Mısır Fiyatının En Az 7 Lira ve Üstü Olması Gerekiyor Ki Çiftçi Tarıma Devam Etsin

09.08.2022 21:55

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, mısır hasadı öncesinde, “Şu an limanlarımızda ithal mısır olduğunu görüyoruz. Bu, çiftçilerimizi kahrediyor. İthal politikalar karşısında çiftçimizin yanında olmamız gerekir. Buradan sesleniyorum; mısır fiyatının en az 7 lira ve üstü olması gerekiyor ki çiftçi tarıma devam etsin” dedi.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, mısır hasadı öncesinde, "Şu an limanlarımızda ithal mısır olduğunu görüyoruz. Bu, çiftçilerimizi kahrediyor. İthal politikalar karşısında çiftçimizin yanında olmamız gerekir. Buradan sesleniyorum; mısır fiyatının en az 7 lira ve üstü olması gerekiyor ki çiftçi tarıma devam etsin" dedi.

İsmet Tokdemir, mısır hasadı öncesinde Hatay'daki Amik Ovası'nda bulunan bir mısır tarlasında bugün yaptığı açıklamada iktidara seslendi. Tokdemir, şöyle konuştu:

"MISIR FİYATININ EN AZ 7 LİRA VE ÜSTÜ OLMASI GEREKİYOR Kİ ÇİFTÇİ TARIMA DEVAM ETSİN"

"Amik Ovamızın bu bereketli topraklarında çiftçilerimiz bin bir zahmetle mısır ürünü yetiştirdi. Girdi maliyetleri karşısında çiftçi zaten perişandı, buna rağmen ürününü yetiştirebildi. Şu an limanlarımızda ithal mısır olduğunu görüyoruz. Bu, çiftçilerimizi kahrediyor. İthal politikalar karşısında çiftçimizin yanında olmamız gerekir. Çünkü çiftçi, bu zor şartlarda ürününü yetiştirirken hak ettiği değeri istiyor. Buradan sesleniyorum; mısır fiyatının en az 7 lira ve üstü olması gerekiyor ki çiftçi tarıma devam etsin.

Bugün Avrupa Birliği'nde mısır üreticinin düştüğünü gazetelerde okuyoruz ama bizim de hasattan önce fiyatını açıklamamız, desteklemeyi sağlamamız gerekiyor. Buğdayda, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin dışında buğdayı verenlere 1 lira destek verilemedi. Bunda da böyle bir durum olmasın, mısır desteklensin. İthal yerine üreticimize verelim, üreticimiz daha çok üretsin, paramız dışarı gitmesin diye buradan sesleniyoruz. Çiftçimizin her zaman yanında olacağız. Çiftçiyi desteklemek, üreticiyi desteklemek her Türk insanının görevidir."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İsmet Tokdemir, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsmet Tokdemir: Mısır Fiyatının En Az 7 Lira ve Üstü Olması Gerekiyor Ki Çiftçi Tarıma Devam Etsin - Son Dakika

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