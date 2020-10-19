CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, çırçır fabrikalarını gezdi - Son Dakika

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kırıkhan ilçesinde çırçır prese fabrikalarını ziyaret etti.
Fabrika işletmecileri ve işçileriyle bir araya gelen Güzelmansur, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Güzelmansur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Amik Ovası'nda pamuk hasadının bu yıl bereketli geçtiğini söyledi.
Pamuk üreticilerine desteklerin bir an önce verilmesini isteyen Güzelmansur, "İyi bir sezonun ardından çiftçilerimiz pamuk fiyatlarında iyi olmasını istiyor. Çiftçilerimizin en büyük sıkıntısı desteklemelerin gününde ödenmemesi." dedi.
- Kaynak: AA
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