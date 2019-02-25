CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal Açıklaması

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, halkın hükümete, belediyeleri cezalandırması için yetki vermediğini belirterek, "Gelin Batman'ın sorunlarını birlikte çözelim. Batman halkı kendi kentinde yaşasın, iş AŞ derdi ile göçe zorlanmasın.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, halkın hükümete, belediyeleri cezalandırması için yetki vermediğini belirterek, "Gelin Batman'ın sorunlarını birlikte çözelim. Batman halkı kendi kentinde yaşasın, iş AŞ derdi ile göçe zorlanmasın." dedi.



Topal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, partisinin kendisini Batman'a koordinatör milletvekili olarak atadığını ve bu ilde incelemelerde bulunduğunu ifade etti.



Son yıllarda Batman'ın gelişme ivmesini kaybederek sürekli göç veren bir il haline geldiğini dile getiren Topal, özellikle genç işsizlik oranının en yüksek seviyeye ulaştığı şehrin Batman olduğunu söyledi.



İktidarın işsizlik sorununu kalıcı çözümler yerine siyasi kaygıları öne alarak geçici İŞ-KUR istihdamlarıyla çözmeye çalıştığını ileri süren Topal, Batman halkının iş, AŞ ve sağlıklı yaşam istediğini kaydetti. Topal, "Kendi topraklarında karnını doyurmak istiyor. Hükümetten bu konuda vaat değil icraat bekliyor." diye konuştu.



Topal, Batman'da yeni bir organize sanayi bölgesinin devreye alınması, hastanelerin yatak kapasitesinin artırılması, esnaf ve sanatkara acil teşvikler, çiftçiye de mazot ve gübre desteği verilmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yerel seçim sürecine girdiğimiz bu dönemde iktidar, devlet olanaklarını seçime yönelik kullanmak yerine, halkın yararına kullanmalıdır. Belediye başkanları arasında parti ayrımı yapmak, ödenek ve yatırımları partilere bakarak tahsis etmek devlet geleneğimize aykırıdır. Hükümete sesleniyorum: belediyeler arasında ayrım yapmayın. Halkımız hükümete, belediyeleri cezalandırması için yetki vermedi. Gelin Batman'ın sorunlarını birlikte çözelim. Batman halkı kendi kentinde yaşasın, iş AŞ derdi ile göçe zorlanmasın. Gençlerimiz kahvehanelerde zaman geçirmek yerine üretim yaparak ülkeye ve kendilerine faydalı olsunlar."



Topal, Batman'ın sorunlarının çözümünün takipçisi olacaklarını da vurguladı.

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