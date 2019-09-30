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CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal Açıklaması

37 dakika önce

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay'ın Arsuz ve Defne ilçeleri devlet hastanelerinin 2020 yılında tamamlanması için yeterli ödenek ayrılması çağrısında bulundu.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal Açıklaması, System.String[]

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay'ın Arsuz ve Defne ilçeleri devlet hastanelerinin 2020 yılında tamamlanması için yeterli ödenek ayrılması çağrısında bulundu.

Topal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Hatay'da sağlık hizmetleri ve yatırımları konusunda önemli eksiklikler olduğunu belirten Topal, toplam 2 milyon insana ev sahipliği yapan Hatay'da yeterli sağlık hizmeti sunulmadığı için başka illere gidildiğini anlattı.

Hükümetin, Hatay'ın Arsuz ve Defne ilçelerinde devlet hastanesi yapılacağına yönelik seçim vaadinde bulunduğunu ancak buna yönelik somut bir adım atmadığını savunan Topal, "Defne ve Arsuz halkının hakları anayasa güvencesinde değil mi? Kamu yatırımları seçim sandığından çıkan oyların sonuçlarına göre mi planlanıyor?" diye sordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Arsuz ve Defne devlet hastanelerinin 2020 yılında tamamlanması için yeterli ödenek ayrılması çağrısında bulunan Topal, "Bunu yapmazsanız, orada hastane yolunda kaybedilen her vatandaşımızdan siz sorumlusunuz. Yitirilen her canın vebali sizin omzunuzda olacaktır. Bunu taşımak yerine Arsuz ve Defne halkının haklı taleplerine kulak verin ve hastanelerini yapın." ifadelerini kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Serkan Topal, Milletvekili, Hatay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:00 Kaynak: AA
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