Chp hatay milletvekili tokdemir: pamuk için gerekli tedbirler acilen alınmalı

PAMUK DESTEKLEME ARTMALI
Çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Tokdemir, sözlerini şöyle tamamladı: "Çiftçiler, bu yıl ciddi zarar karşısındadır, kışı nasıl geçireceğini düşünmektedir. Çözüm ise bir an önce pamuk desteklemenin ciddi olarak artmasıdır. Ayrıca Ziraat Bankası ve kooperatiflere olan borçların bir yıl faizsiz ertelenmesidir. Eğer ki bu sesimize kulak veren iktidar gereğini yapmazsa gelecek yıl kimse pamuk ekemez duruma gelecektir. Ekilemeyince de tekstil sektörü zaten yetersiz olan ürün nedeniyle tümünü ithal eden dışarı döviz ödeyen durumla karşı karşıya kalırız. Onun için burada bölge çiftçileri ile birlikteyiz. İktidar sesimizi duysun lütfen sıkıntılara tedbirler alınsın."
FAİZLER ERTELENSİN
Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Okay ise, tarım sektöründe ciddi sıkıntılar olduğunu, katma değeri yüksek ürünlerin başında pamuğun geldiğini, Türkiye'de tekstil sektörünün dışarıdan ithal edilen pamukla fonlandığını belirtti. Okay, "Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu balya miktarı 1 milyon 400 bin tonlara gerilemiştir. Bunu da bu yıl için 900 bin tonla üretim karşılamaktadır. Ciddi bir başarıdır. 900 bin tonun seneye düşmemesi gerekir. Çiftçi pamuğa destek verilerek korunmalıdır. 1500 lira destek verilmesi daha uygun olacaktır. Ayrıca, Ziraat Bankası, tarımsal kredilerin ödeme günü de yaklaşmaktadır. Bu yıl ilaçlar yetersiz kaldığı için ürün kaybı mevcuttur. Yeterli gelir elde edilemeyeceğinden dolayı borçlar ödenemeyeceği için bir yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesi yararlı olacak ve çiftçi gelecek sezonda pamuk ekiminden kopmayacaktır" dedi.