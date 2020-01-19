CHP Havsa İlçe Başkanlığına Hüseyin Özden seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Havsa İlçe Başkanlığına Hüseyin Özden seçildi - Son Dakika

CHP Havsa İlçe Başkanlığına Hüseyin Özden seçildi

6 saat önce

CHP Havsa İlçe Başkanlığının olağan kongresi yapıldı.

CHP Havsa İlçe Başkanlığına Hüseyin Özden seçildi, System.String[]

CHP Havsa İlçe Başkanlığının olağan kongresi yapıldı.

Havsa Esnaf Sanatkarlar Odası Toplantı salonundaki kongrede, Hüseyin Özden ve Fedayi Işık başkanlık için adaylığını açıkladı.

Kongrede, 101 delegeden 70'inin oyu Özden başkan seçildi.

Kendisini başkanlığa getiren partililere teşekkür eden Özden iyi çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Hüseyin Özden, Havsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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