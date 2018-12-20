CHP Havza İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı
13 saat önce
CHP Havza İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
CHP Havza
İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
CHP Havza İlçe Başkanı Ertaş Çoban başkanlığında parti binasında gerçekleştirilen toplantıda yerel seçimler için en iyi şekilde hazırlanıldığı belirtildi.
Yerel seçimde Havza için iyi bir aday göstereceklerini dile getiren Çoban, şunları kaydetti:
"Havza'da sosyal belediyeciliği hayata getireceğiz. Gençleri, kadınları, esnafı, hem içeride hem de gurbette yaşayan Havzalıları onurlandıracak bir Havza'yı hep birlikte kuracağız. Belediye başkan adayımız ve meclis üyesi kadromuzla Havza'yı yeniden el ele en iyi konuma değerli vatandaşlarımızın desteği ile taşıyacak ve herkesin yüzünü güldürecek bir belediyeciliği Havza'ya getireceğiz. Büyükşehirde ise ittifak adayı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
Toplantıya katılan 26. dönem CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin
ise büyükşehir belediye başkanlığı adaylığının, yapılacak olan istişareler sonucu netlik kazanacağını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:40 Kaynak: AA
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