CHP Hekimhan'da Mutlu dönemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Hekimhan'da Mutlu dönemi - Son Dakika

CHP Hekimhan'da Mutlu dönemi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya'nın Hekimhan ilçe Başkanı Mustafa Mutlu oldu.

CHP Hekimhan'da Mutlu dönemi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya'nın Hekimhan ilçe Başkanı Mustafa Mutlu oldu.


Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İl Başkanı Enver Kiraz, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, bazı syasi parti başkanları, il ve ilçe yönetiminin yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Mevcut Başkan Kadir Sarıbaş aday olmadığı için kongrede iki aday yarıştı. Mustafa Mutlu ve Mehmet Özhan'ın yarıştığı kongrede kazanan Mustafa Mutlu oldu.


Mustafa Mutlu 73 oy alarak CHP Hekimhan İlçe Başkanı seçildi. Diğer aday Mehmet Özhan ise 42 oy aldı. - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Mutlu, Hekimhan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:46 Kaynak: İHA
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