Son Dakika Haberleri: Chp, Herkesin Bildiği Gibi Kuvayımilliye'den Doğmuştur"

Chp, Herkesin Bildiği Gibi Kuvayımilliye'den Doğmuştur"

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP, herkesin bildiği gibi Kuvayımilliye'den doğmuştur.

Chp, Herkesin Bildiği Gibi Kuvayımilliye'den Doğmuştur
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP, herkesin bildiği gibi Kuvayımilliye'den doğmuştur. Tüzüğümüzde de bu geçmektedir ve CHP kökünü, gücünü Kuvayımilliye'ye dayar. CHP'nin kumu, çimentosu, taşı ve çakılı Kuvayımilliye'dir." dedi.

Özel, partisinin Düzce İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin Düzce merkezde İyi Parti ile ittifak yaptığını ancak 3 ilçede belediye başkan adaylarının bulunduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partilerine karşı hakaret ve iftira kampanyası yürüttüğünü savunan Özel, şunları kaydetti:

"Devlet Bahçeli aslında en iyi bildiği işi yapmaktadır. Kendine ne görev verilirse karşı istikamete doğru iftira ve hakaret kampanyası yürütmektedir. Bahçeli, Kuvayı İnzibatiye lafını kullanıyor. Ona bu lafı bir hatırlatalım; Kuvayı İnzibatiye, İngilizlerin Damat Ferit'e Kuvayımilliye'ye karşı kurdurduğu ve 'hilafet ordusu' diye tanımlanan bir ordudur.

CHP, herkesin bildiği gibi Kuvayımilliye'den doğmuştur. Tüzüğümüzde de bu geçmektedir ve CHP kökünü, gücünü Kuvayımilliye'ye dayar. CHP'nin kumu, çimentosu, taşı ve çakılı Kuvayımilliye'dir. Ey Bahçeli, o yakışmayan kalpağı kafana takmakla Kuvayımilliyeci olunmuyor."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçimlere değinerek, Cumhur İttifakı ile kendi partilerinin ve Millet İttifakı'nın iki farklı dili konuştuğunu kaydetti. Özel, "Adaylarımız; daha iyi yönetilebilecek bir kent, ucuza ve içilebilecek şebeke suyu ve daha temiz bir hava, engelli, yaşlı ve çocuğuna sahip çıkan kent yönetim projeleri, sosyal projeler sunarak umudun dilini konuşuyor. Karşımızda ise umudunu tüketmiş olanlar var çünkü umut yok. Ne vadedilmişse yapılmamış. Emeklilikte yaşa takılana vadedilen yapılmamış, memur enflasyon karşısında ezilmiş, ek göstergenin hakkı verilmemiş, çiftçiye verilen söz tutulmamış." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:16 Kaynak: AA

Düzce, Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Yaptırdığı 80 Anketin Sonucunu Açıkladı Devlet Bahçeli: Mansur Yavaş Adaylıktan Çekilmeli

AK Partili Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: Kimseyle Tarafgirlik İçerisinde Değiliz Umutsuz Ev Kadınları Dizisinin Başrol Oyuncusu Felicity Huffman, Rüşvet Vermekten Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:52:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Chp, Herkesin Bildiği Gibi Kuvayımilliye'den Doğmuştur"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]