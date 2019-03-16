CHP Heyeti AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini Ziyaret Etti
1 saat önce
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere
, AK Parti
seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve İl Başkanı Deniz Çakmak
, Atatürk Bulvarı
üzerinde bulunan AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. CHP heyetini AK Parti Merkez
ilçe Başkanı Mustafa Alkayış
karşıladı.
Karşılıklı muhabbet ve samimi sohbet havasında geçen ziyarette her iki partinin yetkilileri 31 Mart Yerel Seçimlerinde birbirlerine başarılar diledi.
Konuşmalarda Adıyaman ve Türkiye
'de seçimlerin huzur ve sükunet içerisinde geçmesi ve demokrasinin önemi üzerinde duruldu.
Partililer, siyasetin düşmanlık değil rekabet olduğuna ve Adıyaman'ın herkesin ortak paydası olduğuna vurgu yapıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:37 Kaynak: İHA
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