Son Dakika Haberleri: CHP Heyeti AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini Ziyaret Etti

CHP Heyeti AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini Ziyaret Etti

1 saat önce

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

CHP Heyeti AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini Ziyaret Etti, System.String[]
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve İl Başkanı Deniz Çakmak, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. CHP heyetini AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış karşıladı.

Karşılıklı muhabbet ve samimi sohbet havasında geçen ziyarette her iki partinin yetkilileri 31 Mart Yerel Seçimlerinde birbirlerine başarılar diledi.

Konuşmalarda Adıyaman ve Türkiye'de seçimlerin huzur ve sükunet içerisinde geçmesi ve demokrasinin önemi üzerinde duruldu.

Partililer, siyasetin düşmanlık değil rekabet olduğuna ve Adıyaman'ın herkesin ortak paydası olduğuna vurgu yapıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:37 Kaynak: İHA

Milletvekili, Adıyaman, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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