CHP heyeti altın madeni sahasında incelemelerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki altın arama maden sahasına giderek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



İlk olarak şirket yetkilileri gelen heyete yaptıkları çalışmalar hakkında bir brifing sunarken, daha sonra altın arama sahasındaki ayrıştırma çalışmaları ve siyanürle yapılan çalışmaları yerinde incelettiler.



Maden arama şirketi yetkililerinden Gülsün Atagün gelen heyete birçok konuda bilgiler aktardı. Atagün, "Kullandığımız her aletin içerisinde metal var. Bu madenciliğinde yapılması gerekiyor. Madencilik çevreye duyarlı şekilde suyu, havayı kirletmeden yapılıyor. Bizlerde bu bölgede yaşayan kişileriz. Madencileri insanları öldürüyor gibi göstermeleri bizleri son derece rahatsız ediyor. Bizler yaptığımız çalışmalar bitince tekrar yeşillendirme çalışmaları yapıyoruz. Bizlerde yeşili seven kişileriz. Sonuçta ülkemizin de bu kaynaklara ihtiyacı var" dedi.



Yukarıbahçeler Mahallesindeki alanda yapılan altın arama sahasındaki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yetkililer burada yapılan çalışmalar hakkında bizlere bilgi aktardılar. Sonrasında belli verileri de bizlere gönderecekler. Sonuçta bizlerde onlardan aldığımız verileri uzman arkadaşlarımız değerlendirecekler. Şirket yetkilileri bizlere burada ki süreçte yaptığı çalışmalarda doğaya hiçbir zarar vermediklerini söylediler. Tamamen uygun ortamlarda altın arama çalışmalarını gerçekleştirdiklerini uygulamalı olarak gösterdiler. Burası sonuçta bir üretim tesisi doğaya zararı var. Açılan bir alan var ve burada faaliyetini şirket yapıyor. İnsan hayatını ne kadar etkiliyor bu durum bunu mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Bu çevreden de zaman zaman şikayetler geliyor su ve yetişen doğal bitkiler hakkında. Bunlarla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapacağız" diye konuştu.



Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı ve partililer eşlik etti. - ORDU