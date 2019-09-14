Son Dakika Haberleri: CHP heyeti altın madeni sahasında incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

CHP heyeti altın madeni sahasında incelemelerde bulundu

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki altın arama maden sahasına giderek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

CHP heyeti altın madeni sahasında incelemelerde bulundu, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki altın arama maden sahasına giderek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


İlk olarak şirket yetkilileri gelen heyete yaptıkları çalışmalar hakkında bir brifing sunarken, daha sonra altın arama sahasındaki ayrıştırma çalışmaları ve siyanürle yapılan çalışmaları yerinde incelettiler.


Maden arama şirketi yetkililerinden Gülsün Atagün gelen heyete birçok konuda bilgiler aktardı. Atagün, "Kullandığımız her aletin içerisinde metal var. Bu madenciliğinde yapılması gerekiyor. Madencilik çevreye duyarlı şekilde suyu, havayı kirletmeden yapılıyor. Bizlerde bu bölgede yaşayan kişileriz. Madencileri insanları öldürüyor gibi göstermeleri bizleri son derece rahatsız ediyor. Bizler yaptığımız çalışmalar bitince tekrar yeşillendirme çalışmaları yapıyoruz. Bizlerde yeşili seven kişileriz. Sonuçta ülkemizin de bu kaynaklara ihtiyacı var" dedi.


Yukarıbahçeler Mahallesindeki alanda yapılan altın arama sahasındaki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yetkililer burada yapılan çalışmalar hakkında bizlere bilgi aktardılar. Sonrasında belli verileri de bizlere gönderecekler. Sonuçta bizlerde onlardan aldığımız verileri uzman arkadaşlarımız değerlendirecekler. Şirket yetkilileri bizlere burada ki süreçte yaptığı çalışmalarda doğaya hiçbir zarar vermediklerini söylediler. Tamamen uygun ortamlarda altın arama çalışmalarını gerçekleştirdiklerini uygulamalı olarak gösterdiler. Burası sonuçta bir üretim tesisi doğaya zararı var. Açılan bir alan var ve burada faaliyetini şirket yapıyor. İnsan hayatını ne kadar etkiliyor bu durum bunu mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Bu çevreden de zaman zaman şikayetler geliyor su ve yetişen doğal bitkiler hakkında. Bunlarla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapacağız" diye konuştu.


Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı ve partililer eşlik etti. - ORDU

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Maden, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korganspor, bir çuval fındık karşılığında 2 transfer yaptı!
Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı AK Parti'den istifa eden eski vekil Ömer Ünal'dan "AK Partiyi artık Pelikan medyası yönetiyor" iddiası Bir günde dört kez sallanan Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 23:33:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP heyeti altın madeni sahasında incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]