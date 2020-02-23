CHP heyeti Ankara ve İzmir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki belde belediye başkanları, Ankara'da ve İzmir'de bulunan belediye başkanlarını makamlarında ziyaret etti.



Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Pınarbaşı Belde Belediye Başkanı Mahmut Alan ve Kesmetepe Belde Belediye Başkanı Ali Yılmaz ile birlikte önce Yeni Mahalle, Çankaya, Narlıdere, Bayraklı, Bornova ve Karabağlar belediye başkanlarını ziyaret etti. Ziyaretlerin ana gündemi kardeş belediyecilik kapsamında beldelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve eksikliklerinin giderilmesi oldu.



Belediye başkanlarıyla bir araya gelen heyet, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette konuşan Milletvekili Tutdere, "Günümüzde belde belediyelerimiz, bir yandan mevcut hizmetleri daha yaygın ve daha iyi sunmak, öte yandan da yeni ve farklı hizmetlere olan talebi karşılamak zorundadırlar. Üstelik belediyeler giderek artan ve çeşitlenen hizmet talebini, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz başta olmak üzere çeşitli nedenlerle her geçen gün daha da azalan kaynaklarla göğüslemek zorundadırlar. Bu durum beldelerimiz için bir çok imkansızlığı da beraberinde getirmektedir. İşte kardeş belediyecilik ruhu tam burada devreye girmektedir. 2014 yılında partimiz tarafından başlatılan kardeş belediyecilik uygulaması bir kardeşlik köprüsü kurmak, ekonomik yardımlaşmanın yanı sıra kültürel faaliyetler başta olmak üzere pek çok alanda işbirliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Başta Büyükşehir Belediye başkanlarımız olmak üzere olanakları daha iyi olan diğer belediye başkanlarımız kardeş belediyecilik ruhuyla beldelerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak için destek sözü verdi.



Hizmete susamış ne kadar insanımız varsa ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmete kolay ulaşmalarını sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Belediye Başkanlarımızla birlikte hemşehrilerimiz için en iyi hizmeti sunacağız. Hizmet neredeyse oradan getirecek ve tüm hemşehrilerimizin hizmete kolayca erişebilmesini sağlayacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN