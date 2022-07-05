CHP Heyeti Başbağlar'da Olacak - Son Dakika
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CHP Heyeti Başbağlar'da Olacak

05.07.2022 10:11
CHP Heyeti Başbağlar'da Olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve CHP Erzincan İl Örgütü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle 29 yıl önce Başbağlar'da katledilen 33 vatandaş için düzenlenen anma törenine katılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve CHP Erzincan İl Örgütü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle 29 yıl önce Başbağlar'da katledilen 33 vatandaş için düzenlenen anma törenine katılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP heyeti ile birlikte yapacakları ziyaret ve katliamın yıl dönümü sebebiyle yazılı basın açıklaması yaptı. Ağbaba'nın açıklaması şöyle:

"Başbağlar, 29 yıldır dinmeyen bir acıyı yaşıyor. Bu katliamı yapanlar sadece öldürmekle kalmadı; Başbağlar'da yakınlarını yitirenlere ömür boyu dinmeyen bir acı bıraktı.

Bu katliamı yapan zihniyeti, PKK terörünü lanetliyor; hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. 2 Temmuz'da Madımak'ta 33 aydını yakanlarla 5 Temmuz'da Başbağlar'da masum insanları katledenler arasında hiçbir fark yoktur. Başbağlar'da masum insanlara sıkılan 33 kurşun, tüm insanlığa sıkılmıştır. Toplumsal farklılıkları kullanılarak, düşman kamplar yaratmak isteyenlerin oyunlarını bozmanın tek yolu, Madımak'tan başlayarak tüm bunların gerçek sorumlularını, ucu kime nereye varırsa varsın, açığa çıkarmaktır. Bu karanlık odakları tek tek açığa çıkacak toplumsal iradeyi ortaya koymaktır."

Başbağlar'a gidecek olan CHP heyeti, Başbağlar'da saat 11.00'da anma törenine katılacak.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Veli Ağbaba, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Heyeti Başbağlar'da Olacak - Son Dakika

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