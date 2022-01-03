CHP heyeti Batman'da basın mensupları ile bir araya geldi, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal başkanlığındaki "Doğu Masası" heyeti, Batman'da basın mensupları ile görüştü, esnafı ziyaret etti.

Tanal ile Parti Meclisi üyelerinden Nevaf Bilek ve Ayça Taşkent ve Nevaf Bilek CHP il binasında düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Tanal, parti çalışmalarına Batman'dan başladıklarını belirterek, kentteki temaslarının ardından hazırlayacakları raporu CHP Genel Merkezine sunacaklarını söyledi.

Tanal, "İhmal edilmiş sorunları rapor yapıp merkeze sunacağız. Bölge ile ilgili eksikliklerimiz, ihmal edilmiş hususlar varsa bunları da rapor halinde sunacağız. Sandığın bir an önce halkın önüne konulması gerekir." dedi.

Heyet daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü, sorunları dinledi.