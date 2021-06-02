Üye Girişi
CHP Heyeti Çankırı'da partililerle buluştu - Son Dakika

CHP Heyeti Çankırı'da partililerle buluştu

02.06.2021 13:06
CHP Heyeti Çankırı'da partililerle buluştu, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından görevlendirilen milletvekilleri, Çankırı'da temaslarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından görevlendirilen milletvekilleri, Çankırı'da temaslarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi ve Gülizar Biçer Karaca ile beraberindeki milletvekilleri ve partililerden oluşan 44 kişilik heyet, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Çankırı'ya geldi. Kentte çeşitli temaslarda bulunulmasının ardından parti binası önünde CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

"Türkiye yeniden imar edilirken Çankırı unutulmamıştır"

İlgezdi, "Çankırı'nın Cumhuriyet tarihinde ve bizim kalbimizde önemli bir yeri vardır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1925'te Çankırı'ya geldiğinde, halka hitaben yaptığı konuşmada 'Milli görevimde muhtaç olduğum gücü ve yetkiyi sizden alıyorum' demiştir. Gerçekten de Çankırı'nın yiğit halkı, Kuvayı Milliye'nin elinde yükselen bağımsızlık ateşini içtenlikle sahiplenmiştir. Cumhuriyet devrimine katkı vermiş ve üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Türkiye yeniden imar edilirken, Çankırı da unutulmamıştır" dedi.

"Biz kültürleri ve yaşamları birbirine bağlayacağız"

Çankırı'nın Anadolu'da önemli kavşak olduğuna değinen İlgezdi, "Şunu önemle vurgulamak istiyorum; Çankırı ve Çankırı insanı asla yalnız değildir. Bu şehir; yüreğimize nakış gibi işlediğimiz, kendimize yurt edindiğimiz Anadolu'nun önemli bir kavşağıdır. Tarihi ve kültürel birikimi en büyük hazinesidir. Düşük gelir ve yoksulluk bu kentin kaderi değildir. Yeter ki, bu kentin gücüne güvenilsin; Çankırı değişir, Türkiye gelişir. Bakın biz Çankırı'nın potansiyelini biliyor, Çankırılı hemşerilerimizin gücüne güveniyoruz. CHP olarak, Çankırımızı kalkındırmak için yola çıktık. Bakın yüzde 95 saflıkta ve en az 800 milyon ton rezerve sahip ham kaya tuzu yatağımız var. Biz Çankırı'yı tuzu ile dünyaya tanıtacağız. Tuz mağarasını turizme kazandıracağız. Çankırı uzak çağların yakın kentidir. Yaran kültürü bu kentin kimliğidir. Geniş kitlelerle buluşturacağız. Yollar sadece sokakları, caddeleri birbirine bağlamaz. Biz kültürleri de yaşamları da birbirine bağlayacağız. İlimizin turizm potansiyelini ayağa kaldıracağız. Bakın, tarihi ve kültürel varlıklarını koruyan uluslar zenginleşirken, yok edenler yoksullaşırlar. Biz Çankırı'nın tarihine sahip çıkacağız. Çankırı'yı gençlerle birlikte ayağa kaldıracağız. İnanıyorum ki, çok kısa süre içerisinde Çankırı'yı cazibe merkezi haline getireceğiz ve göçü tersine çevireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Milletvekilleri, kent merkezindeki temaslarının ardından ilçelere geçti. - ÇANKIRI

CHP Heyeti Çankırı'da partililerle buluştu
CHP Heyeti Çankırı'da partililerle buluştu
CHP Heyeti Çankırı'da partililerle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet, Türkiye, Çankırı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Heyeti Çankırı'da partililerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı 'Bilerek atladım' dedi Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı 'Bilerek atladım' dedi İngiltere'de palalı saldırganlar bir adamı hedef aldı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı İngiltere'de palalı saldırganlar bir adamı hedef aldı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Edin Dzeko İstanbul'dan fotoğraf paylaştı, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı Edin Dzeko İstanbul'dan fotoğraf paylaştı, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi

Son Dakika Haberleri
14:21 Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?
14:20 Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim
14:09 TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn TikTok'a dava açtı
14:05 Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı 'Bilerek atladım' dedi
14:00 Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar!
13:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!
13:36 Edin Dzeko İstanbul'dan fotoğraf paylaştı, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı
13:34 Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!
13:32 Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
13:31 Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı
Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?         
14:21
TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn TikTok'a dava açtı TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn TikTok'a dava açtı         
14:10
Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti         
14:04
Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar! Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar!         
14:01
Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi         
13:40
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!         
13:34
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı         
12:45
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler         
11:58
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti         
19:02
Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 14:24:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Heyeti Çankırı'da partililerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement